تيرا فيرتوا تقوم بإنشاء نظام بيئي لمقتنيات التوكنات غير القابلة للاستقبال لجمهور كوميكون

تام شمس - الخميس 5 نوفمبر 2020 12:51 صباحاً - أعلنت منصة المقتنيات الرقمية تيرا فيرتوا يوم ٤ نوفمبر أنها أكملت جولة تمويل خاصة بقيمة ٢,٥ مليون دولار، وجذبت الدعم من صناديق مثل وودستوك وإن جي سي فنتشرز وإيه يو ٢١ كابيتال.

سيتم استخدام الاستثمار الذي تم جمعه لتطوير ما تصفه الشركة بأنه أول توكن غير قابل للاستبدال (NFT).

وبغض النظر عن كونها سوقًا للمقتنيات الرقمية النادرة التي يمكن إثباتها، تركز المنصة بشدة على الجانب الاجتماعي لمشهد المعجبين. وعلى هذا النحو، فإنها توفر عددًا من المساحات الافتراضية القابلة للتخصيص حيث يمكن للمستخدمين عرض مجموعاتهم الرقمية من التوكنات غير القابلة للاستبدال، بما في ذلك العناصر الموجودة داخل اللعبة والأعمال الفنية والأفلام والموسيقى وتذكارات الرياضة.

تحظى تيرا فيرتوا أيضًا بدعم شركاء مثل باراماونت بيكتشرز وليجنداري إنترتينمنت وأنريل إنجين، وقد وقعت بالفعل صفقات للملكية الفكرية (IP)، مثل توب غن ولوست إن سبيس وذا غاد فاذر.

وفي حين أن إمكانيات التوكنات غير القابلة للاستبدال قد أحدثت موجات في العملات المشفرة وخاصة دوائر ألعاب بلوكتشين لبعض الوقت الآن، إلا أنها لم تخلق دفعة كبيرة في الأسواق الأكثر شيوعًا.

ومع ذلك، أصبح المستهلكون الآن أكثر ارتياحًا للملكية الرقمية للعناصر، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى ثورة إم بي ٣ في صناعة الموسيقى وعصر آيتونز الذي أعقبها.

فهل يمكن لنظام بيئي للمقتنيات الرقمية أن يعطل سوق المعجبين والبضائع البالغ ٦٢ مليار دولار، مما يجذب جمهور كوميكون إلى حفلة بلوكتشين في الصفقة؟ يعتقد جواد أشرف مؤسس تيرا فيرتوا ذلك بالتأكيد: