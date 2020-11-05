رسوم إيثريوم تنخفض مع تباطؤ أسواق التمويل اللامركزي

تام شمس - الخميس 5 نوفمبر 2020 12:51 صباحاً - يبدو أن فقاعة التمويل اللامركزي تتباطأ في الأشهر الأخيرة من ٢٠٢٠، مع تراجع الرسوم وأوقات التأكيد إلى مستويات أقل.

حيث أوضح جوش أولزيفيتش، المعروف أيضًا باسم كاربي نوكتوم على تويتر، لكوينتيليغراف: "إن رسوم إيثريوم منخفضة جدًا، مما يشير إلى أن جنون التمويل اللامركزي قد خفت حدته في الوقت الحالي".

حيث قال "إن التمويل اللامركزي يهدأ، ومعدل هاش بيتكوين ينخفض ​​كثيرًا (تعديل صعوبة بنسبة -١٦٪)"، في إشارة إلى الوضع على شبكة بيتكوين (BTC). ومع ذلك، لا يرتبط إجراء شبكة بيتكوين بانخفاض رسوم إيثريوم، بناءً على رأي أولزيفيتش. وأوضح "يصدف فقط أنهما مرتبطان".

عانى معدل هش بيتكوين من انخفاض مؤخرًا، مما يشير إلى انخفاض في قوة التعدين للشبكة. وعلى مدار الأيام العديدة الماضية، شهدت بلوكتشين بيتكوين مستويات عالية من الازدحام، مما أدى إلى أوقات تأكيد أطول، مع بقاء العديد من المعاملات غير مؤكدة. استكملت الشبكة تعديلًا كبيرًا للصعوبة يوم ٣ نوفمبر، لكن انخفاض معدل الهاش قبل التعديل كان الحافز المحتمل وراء الرسوم المرتفعة والشبكة المسدودة، حسبما افترض أولزيفيتش.

حيث قال أولزيفيتش: "لست متأكدًا من سبب ارتفاع رسوم بيتكوين جدًا". وأوضح أنه "كان من المفترض أن تكون الرسوم قد "تلاشت" من الازدحام الشديد الآن، لذا لست متأكدًا تمامًا، ولكن إجمالي الرسوم لكل يوم يرتفع على شبكة بيتكوين". "يمكن أن يكون هناك تأثير متأخر".

تستمر بيتكوين في تصدر جائرة الضوء لأنها تتحدى اندفاعًا مقنعًا يتجاوز أعلى مستوى لها لعام ٢٠١٩، بينما تستمر مناقشات تبني بيتكوين من الشركات الكبرى.