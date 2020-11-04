جبل طارق تصبح عضوًا مراقبًا في مجلس أعمال بلوكتشين العالمي

تام شمس - الأربعاء 4 نوفمبر 2020 06:51 صباحاً - أعلنت حكومة جبل طارق عن تعيينها رسميًا كعضو مراقب في مجلس أعمال بلوكتشين العالمي (GBBC). وسيعمل جنبًا إلى جنب مع قادة صناعة بلوكتشين من أكثر من ٥٠ دولة.

وفقًا للإعلان، تتوقع جبل طارق الترويج للتبني عبر الإقليم البريطاني لما وراء البحار وستتشاور على نطاق واسع لمعالجة موضوعات مثل التنظيم والتعليم مع قادة الأعمال والمشرعين لجعل البلاد "صديقة لبلوكتشين".

تم إطلاق مجلس أعمال بلوكتشين العالمي في دافوس عام ٢٠١٧، وهي فلسفة تدور حول "التعليم والدعوة والشراكة" لتعزيز اعتماد بلوكتشين بين أعضاء البلدان.

حيث قال معالي ألبرت إيزولا، وزير الخدمات الرقمية والمالية في جبل طارق، إن رؤية مجلس أعمال بلوكتشين العالمي لمواصلة اعتماد تقنية بلوكتشين من خلال "إشراك وتعليم المؤسسات والمنظمين تتماشى تمامًا مع مهمتنا الخاصة".

في يناير ٢٠١٨، قدمت الدولة تشريعات حول تكنولوجيا السجلات الموزعة (DLT). وفي سبتمبر قامت بتحديث اللوائح لتشمل أحدث قواعد مجموعة العمل المالي. في وقتٍ سابق من هذا العام، أعلن جبل طارق أيضًا عن انضمامه إلى INATBA، وهي مجموعة أخرى مرتبطة ببلوكتشين مع قادة الصناعة من الاتحاد الأوروبي.

وقد علقت ساندرا رو، الرئيس التنفيذي لمجلس أعمال بلوكتشين العالمي، على الإعلان قائلًا: