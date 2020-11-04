١ مليار دولار من بيتكوين من محفظة طريق الحرير تنتقل لأول مرة منذ ٢٠١٥

تام شمس - الأربعاء 4 نوفمبر 2020 05:50 صباحاً - قام مستخدم مجهول للعملات المشفرة بنقل ٦٩٣٧٠ بيتكوين من عنوان مرتبط بسوق طريق الحرير المظلم، والذي أصبح مؤخرًا هدف اختراق شائع.

ووفقًا لتقرير صدر يوم ٣ نوفمبر من شركة سايفر تريس الاستخباراتية، فإن الحركة الأخيرة التي تنطوي على معاملتين تضيف ما يصل إلى ٦٩٣٧٠ بيتكوين (BTC) - أو أكثر من ٩٦٠ مليون دولار في وقت كتابة المقالة - نشأت من عنوان متصل بسوق طريق الحرير، التي تم إغلاقها في عام ٢٠١٣. أرسل مستخدم العملات المشفرة أولًا ١ بيتكوين - على الأرجح كعملية اختبار - قبل نقل الجزء الأكبر من العملات.

وقد تكهنت سايفر تريس بأن المستخدم المجهول أجرى المعاملات "للبقاء على اطلاع دائم بشبكة بيتكوين" عن طريق التبديل بين تنسيقات العناوين. ونظرًا لأن آخر مرة نقل فيها أي شخص أموالًا مرتبطة بسوق الشبكة المظلمة البائدة كانت في أبريل ٢٠١٥، فقد ورد أيضًا أن محفظة بيتكوين ستتمكن أيضًا من الوصول إلى جميع بيتكوين كاش (BCH) وبيتكوين إس في (BSV) المرتبطة بنواتج الانقسامات الكلية.

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ومع ذلك، فإن الشركة لم تستبعد الاختراق كاحتمال:

"قد تعني هذه الحركات أن مالك المحفظة ينقل الأموال إلى عناوين جديدة لمنع المتسللين من الوصول إلى ملف wallet.dat أو أن المتسللين قاموا بالفعل باختراق الملف."

تم احتواء أموال طريق الحرير في محفظة يتم تداولها بين المخترقين لأكثر من عامين. وفي سبتمبر، قام مستخدم على تويتر، يدعي امتلاكه ملف wallet.dat الخاص بالمحفظة، بتقديم دعوة إلى مجتمع العملات المشفرة للحصول على حلول حول كيفية الوصول إلى أكثر من ٦٩٠٠٠ عملة، حتى أنه اقترح استخدام جهاز كمبيوتر كمي كوسيلة محتملة لتحديد المفاتيح الخاصة.