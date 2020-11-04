مدير التكنولوجيا في هاشغراف يتوقع أن ينمو اهتمام بلوكتشين بشكل أكبر في عام ٢٠٢١

تام شمس - الأربعاء 4 نوفمبر 2020 03:51 صباحاً - في مقابلة مع كوينتيليغراف، قال مدير التكنولوجيا في هيديرا هاشغراف، ليمون بيرد، أنه بينما زاد الاهتمام بتقنية بلوكتشين بشكل كبير في عام ٢٠٢٠، فإنه يتوقع أشياء أكبر بكثير في عام ٢٠٢١.

حيث أوضح بيرد، الحاصل على درجة الدكتوراه في علوم الكمبيوتر من جامعة كارنيجي ميلون، أن "العالم ككل ينظر إلى هذه الصناعة على أنها بلوكتشين أو تكنولوجيا السجلات الموزعة ويقول، "رائع، هناك شيء حقيقي هناك"." وتابع، "هذا العام أنا شهدت زيادة سريعة في الاهتمام في جميع أنحاء العالم. وأعتقد أن العام المقبل سنشهد زيادة أكبر".

وفي معرض تفصيله لتوقعاته المتفائلة لعام ٢٠٢١، قال بيرد: "أنا لست مثل الناس في العديد من السنوات السابقة، موضحًا بقوله إن "هذا العام لم يكن هناك الكثير، لكني أراهن أن العام المقبل سيكون أفضل".

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"أعتقد أننا نشهد بالفعل بداية هذا العام، أن الناس يفكرون بجدية في هذا الشيء الحقيقي بعد أن كانوا لفترة طويلة يفكرون فيه على الهامش. لكن الآن بدأ الناس في الدخول في الأمر بشكل حقيقي، وبدأ الناس في الاستثمار فيه. أعني أن كلًا من المؤسسات الكبيرة والأشخاص قد بدأوا في استخدامها فعليًا في شركاتهم".

يعتقد بيرد أن الصناعة تقع حاليًا في "بداية" منحنى أسي، لكن رؤيتنا محجوبة بسبب النظر للأمور عن كثب أكثر من اللازم.

أعلنت هاشغراف مؤخرًا عن شراكة مع مؤسسة تشوبرا لتطوير منصة للصحة العقلية، ولتي يأملون في توسيع نطاقها ليشمل مليار مستخدم.