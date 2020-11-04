الشريك المؤسس للاير ون يقاضي شريكه التجاري السابق

تام شمس - الأربعاء 4 نوفمبر 2020 03:51 صباحاً - رفع جاكوف دوليك، الشريك المؤسس لشركة تعدين بيتكوين "لاير ون" بالولايات المتحدة، دعوى قضائية ضد شريكه التجاري السابق، ألكسندر ليغل.

ووفقًا لوثائق المحكمة التي قُدمت بتاريخ ٣٠ أكتوبر، ادعى دوليك أن ليغل فشل في نهاية المطاف في جمع الأموال للشركة. ونتيجة لذلك، قال دوليك إنه اضطر لدفع ١٦,٢٤ مليون دولار من جيبه لشراء محطة كهرباء لشركة التعدين. كما ادعى أنه أنفق ٣,٥ ملايين دولار إضافية لتوسيع المصنع.

شعر دوليك بالخيانة بالنسبة لاستثماره، مشيرًا إلى أن لاير ون استحوذت على الحيازة القانونية الكاملة للأصول المعنية. وعندما واجه دوليك لاحقًا ليغل لنقل أموال لاير ون دون إذن، زُعم أن ليغل أجبره على الخروج من الشركة.

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من خلال الدعوى القضائية، يأمل دوليك في "الدفاع عن حقوقه في الممتلكات التي اشتراها مباشرة من البائع". وتفترض وثائق المحكمة أنه على الرغم من أن لاير ون تحمل العنوان من الناحية الفنية، فإن محطة الطاقة وتوسعتها "تنتمي بشكل صحيح ومنصف إلى دوليك".

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتورط فيها دوليك في قضية قانونية داخل مجال العملات المشفرة. ففي ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩، رفعت شركة ديجيتال كابيتال، وهي شركة مدفوعات مقرها لندن، دعوى قضائية ضد شركة جينيسيس ماينينغ - وهي شركة أخرى شارك دوليك في تأسيسها.

وزعمت الدعوى أن جينيسيس ماينينغ فشلت في دفع تكاليف تطوير وصيانة برنامج بطاقة الائتمان الخاصة بها. وقد بلغت فواتير الشركة غير المسددة حوالي ٣,١ ملايين دولار. في مارس، جادلت شركة جينيسيس ماينينغ أيسلندا في جلسة استماع بالمحكمة بأن شركة ديجيتال كابيتال فشلت في تقديم برامج ذات قدرات تتجاوز "الوظائف الطرفية".