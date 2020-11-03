خدمات العملات المشفرة من باي بال ستصبح عالمية في أوائل عام ٢٠٢١، ودعم العملات الرقمية للبنوك المركزية

تام شمس - الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 05:50 صباحاً - كشف كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة باي بال العملاقة للمدفوعات العالمية عن مزيد من التفاصيل حول خططها للدفع بقوة في قطاع العملات المشفرة العام المقبل خلال مكالمة أرباح الشركة للربع الثالث من عام ٢٠٢٠، بما في ذلك خطط دعم العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs).

حيث قال دان شولمان، الرئيس التنفيذي لشركة باي بال، "من الواضح أن العالم ينتقل بسرعة من المادية إلى الرقمية"، مشددًا على معدل التغيير المتسارع في قطاعي المدفوعات والخدمات المالية.

وقد أكد شولمان، مستشهدًا بالمناقشات مع البنوك المركزية والهيئات التنظيمية وقادة صناعة العملات المشفرة، قائلًا: "ليس هناك شك في أن العملات الرقمية ستزداد أهمية، مع زيادة وظائفها، وزيادة بروزها".

"العملات الرقمية للبنوك المركزية [...] هي مسألة وقت وكيفية القيام بها، وليس إذا كان سيتم إصدارها." Advertisements

كما أوضح الرئيس التنفيذي لشركة باي بال أنه من خلال نطاقها وبروزها، فإن الشركة "ستساعد في تشكيل فائدة [العملات الرقمية للبنوك المركزية]"، بما في ذلك تسهيل التشغيل البيني مع وسائل الدفع الحالية وتعزيز القبول بين التجار. ووصف شولمان النظام المالي القديم بأنه "غير ناجح" بالنسبة للكثير من الناس العاديين.

"أعتقد أن منصتنا وجميع البنية التحتية الرقمية الجديدة التي نقوم بإعدادها الآن يمكن أن تساعد في جعل إدارة وتحريك الأموال أكثر كفاءة وأقل تكلفة وأسرع."

كذلك كشف شولمان أن خدمات العملة الافتراضية من باي بال ستتاح للعملاء الدوليين، إلى جانب إطلاق تطبيق المدفوعات عبر الهاتف المحمول فينمو، خلال النصف الأول من العام المقبل.

وأضاف الرئيس التنفيذي: "على مدار العام المقبل، سترونا ننتقل إلى مجالين مختلفين".