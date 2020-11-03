ريبل وباي بال وتويتر تنضم إلى ائتلاف يدعو إلى انتخابات نزيهة

تام شمس - الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 03:51 صباحاً - انضمت شركة المدفوعات ريبل التي تتخذ من بلوكتشين إلى مجموعة شركات غير حزبية تعمل على ضمان الوصول إلى التصويت العادل في الولايات المتحدة.

ووفقًا لتغريدة يوم ٢ نوفمبر من ريبل، انضم الرئيس التنفيذي براد غارلينغهاوس إلى الرئيس التنفيذي لشركة تويتر "جاك دورسي" والرئيس التنفيذي لشركة باي بال دان شولمان في تحالف سيفيك، وهي منظمة تنص على أنها تدعم "انتخابات آمنة وصحية وموثوق بها" بالإضافة إلى تشجيع موظفي الأعضاء والعملاء من ذوي العقلية المدنية.

قالت ريبل: "نعتقد أن التصويت يجب أن يكون آمنًا ومتاحًا للجميع، في كل مكان" "لهذا السبب ريبل ١٠٠٪ مشاركة #من_أجل_الديموقراطية."

ضمن تحالف سيفيك - الذي يضم ٩٣٦ عضوًا وقت النشر ويصل عددهم إلى أكثر من ٥ ملايين موظف - تدعي مجموعة فرعية من حوالي ٦١٩ شركة أنها تشجع ١٠٠٪ من الموظفين على التصويت بإجازة مدفوعة الأجر أو جداول عمل مرنة. لدى ريبل ما يقرب من ٥٤٨ موظفًا في مكاتبها في سان فرانسيسكو.

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وبحسب ما ورد، تدعو المجموعة الشركات إلى ضمان الوصول الآمن إلى التصويت، والاعتراف بمسؤولي الانتخابات في الولاية والمحليين كمصدر موثوق للنتائج المعتمدة، و"تشجيع الصبر بينما يحسب المسؤولون كل صوت".

"كل شركة من شركاتنا فريدة من نوعها. ومع ذلك، توحدنا هذه القيم غير الحزبية: لكل أمريكي صوت في ديموقراطيتنا. ويجب أن يكون التصويت آمنًا ومتاحًا للجميع. يجب أن تكون الانتخابات عادلة وشفافة".

ستجرى انتخابات ٢٠٢٠ في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء ٣ نوفمبر. وعلى ما يبدو فإن تحديد من هو مؤهل للتصويت هو قضية حزبية في الولايات المتحدة في الوقت الحالي، مع مشاركة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في أكثر من ٤٠ دعوى قضائية، يشمل معظمها تقييد الوصول إلى التصويت بدلًا من تشجيعه.