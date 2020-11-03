حجم مشتقات العملات المشفرة يزيد عن ثلاثة أضعاف حجم التداول الفوري

تام شمس - الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 02:52 صباحاً - يبدو مجال الأصول الرقمية ككل مختلفًا بشكل كبير عما كان عليه قبل ثلاث سنوات شهد عام ٢٠١٧، وهو عام يشبه الغرب المتوحش، زيادات فلكية في أسعار الأصول وعمليات جمع أموال مزدهرة وسط تنظيمات غير مواكبة. وقد تلاشت بعض عناصر عام ٢٠١٧ إلى حد كبير، مثل عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية. كما شهدت قطاعات متخصصة أخرى، مثل تداول المشتقات، منذ ذلك الحين نموًا فارقًا، كما هو مذكور في تقرير حديث صادر عن بورصة العملات المشفرة في الولايات المتحدة، كراكن.

حيث أوضح التقرير أنه "بدءًا من رواد مثل كريبتو فاسيليتيز وبيتميكس وديربيت وبيت في سي (الآن هوبي دي إم) وأوكي كوين (الآن أوكي إكس)، ترسخ تداول المشتقات في أسواق العملات المشفرة حقًا في عام ٢٠١٧، مما أدى إلى دمج دخول الشركات التقليدية مثل بورصة شيكاغو التجارية وبورصة مجلس شيكاغو للخيارات".

ووجد التقرير أن "المشتقات الآن على الأقل ٤,٦ أضعاف حجم التداول الفوري، ونعتقد أن الاتجاه سيستمر على الأرجح". إن بيتكوين الفورية هي عملات بيتكوين فعلية، يتم شراؤها وبيعها بسعر السوق الجاري، وقابل للتحويل من البورصات. أما المشتقات فهي منتجات يتم تداولها في البورصات. وهي تعمل بشكل أساسي كرهانات على السعر المستقبلي لعملة بيتكوين.

ازدهر الطلب على مشتقات العملات المشفرة في السنوات الأخيرة. وبالاستفادة من هذا الاتجاه، نمت منصات مثل بيتميكس، وظهر لاعبون جدد مثل بايبيت، كما أضافت البورصات الحالية مثل باينانس منتجات المشتقات الخاصة بها.

أضافت بورصة شيكاغو التجارية (CME)، عقود بيتكوين الآجلة في عام ٢٠١٧، مضيفة لاحقًا تداول خيارات بيتكوين في عام ٢٠٢٠. كما افتتحت بورصة شيكاغو للخيارات (CBOE)، عقود بيتكوين الآجلة في عام ٢٠١٧، على الرغم من إغلاق الكيان للمنتج المذكور في عام ٢٠١٩.

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ويذكر تقرير كراكن أن "النمو في أحجام المشتقات بشكل صارخ على النقيض من أحجام التداول الفوري"، مفصلًا:

"من الربع الثاني من عام ٢٠١٧ إلى الربع الأول من عام ٢٠١٨، ارتفع حجم التداول الفوري بشكل حاد من مستوى منخفض يبلغ حوالي ٥٨ مليار دولار أمريكي إلى أعلى مستوى عند ٥٧٠ مليار دولار أمريكي، قبل أن ينخفض ​​بشكل كبير إلى أدنى مستوى عند ١٠٤ مليارات دولار أمريكي بعد عامين تقريبًا. ومنذ ذلك الحين، حلت المشتقات محل الفوركس كسوق مهيمن، بينما فشلت الأحجام الفورية في تحقيق الانتعاش الكامل. ارتفع الحجم النظري للمشتقات من أقل من ٦ مليارات دولار أمريكي في الربع الثاني من ٢٠١٧ إلى أكثر من ١,٧ تريليون دولار أمريكي بحلول الربع الثالث من عام ٢٠٢٠."

بقدر ما يتعلق الأمر بمنطق النمو، يعتقد كراكن أن الرافعة المالية تلعب دورًا. حيث يمكن لمتداولي المشتقات بشكل أساسي اقتراض مبالغ كبيرة من رأس المال للتداول، بناءً على المبلغ الذي يحتفظون به في حساباتهم.

على الرغم من ازدهار المشتقات منذ عام ٢٠١٧، فإن اللوائح التنظيمية تلحق بالركب؛ حيث قامت معظم منصات مشتقات العملات المشفرة بحظر العملاء بالولايات المتحدة في السنوات الأخيرة. كما طاردت السلطات الأمريكية بيتميكس بسبب انتهاكات تنظيمية مزعومة.