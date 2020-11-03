هوبي تقول إن كل شيء على ما يرام وسط عمليات ضخمة لإيداع USDT وسحب بيتكوين

تام شمس - الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 02:52 صباحاً - كان مجتمع العملات المشفرة على تويتر مليئًا بالتكهنات حول تدفق كمية كبيرة من تيثر (USDT) إلى بورصة هوبي للعملات المشفرة. ويبدو أيضًا أن كميات كبيرة من بيتكوين (BTC) قد خرجت من المنصة خلال نفس الفترة. وقد أصدر الكيان ومقره سنغافورة مؤخرًا بيانًا يدعي أن كل شيء على ما يرام.

كما قال هوبي في وقت سابق اليوم: "لقد لاحظنا أن الأحداث الأخيرة أثارت استفسارات وتكهنات من بعض المستخدمين"، مضيفةً:

"هوبي تؤكد:" نحن نعمل حاليًا بشكل طبيعي، وأصول المستخدمين آمنة، والتداول وعمليات الإيداع والسحب تعمل كما هو متوقع".

عانى الأصل الأصلي للبورصة، هوبي توكن (HT)، من يوم منخفض بسبب الشائعات. وتُظهر الأسواق الإجمالية انخفاضًا في الغالب في جميع المجالات، بما في ذلك بيتكوين.

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المصدر: تريدينغ فيو.كوم

أبلغ حساب تويتر "ويل أليرت" الجمهور اليوم أنه تم إرسال ٤٠٠ مليون دولار أمريكي على الأقل إلى هوبي، حسبما ورد في تغريدات متعددة. حيث جاء جزء كبير من USDT من بورصة العملات المشفرة بيتفينكس، على الرغم من أن بعضها نشأ من مواقع أخرى غير محددة. وفي وقتٍ سابق من اليوم، انتقلت عدد من المعاملات التي بلغ مجموعها حوالي ١٠٠ مليون دولار أمريكي من هوبي إلى بيتفينكس.

وقد أعرب بعض مستخدمي تويتر عن مخاوفهم بشأن الشائعات التي تفيد بأن المسؤولين الصينيين قد احتجزوا أحد كبار مسؤولي البورصة، وفقًا لما ورد في منشور من بوكسماينينغ. لكن البورصة نفت هذه التكهنات باعتبارها خاطئة.

انخفض سعر بيتكوين بعدة مئات من الدولارات خلال آخر ٢٤ ساعة، وهو "الانخفاض" الذي ذكره بوكسماينينغ.