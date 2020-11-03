متصفح بريف: عدد المستخدمين يزيد شهريًا بنسبة ١٣٠٪ في عام واحد

حقق متصفح بريف مؤخرًا إنجازًا كبيرًا: ٢٠ مليون مستخدم نشط شهريًا، مرتفعًا من ٨,٧ ملايين في نفس الوقت من العام الماضي. كذلك زاد عدد المستخدمين النشطين يوميًا بمعدل مماثل، من ٣ ملايين إلى ٧ ملايين.

كما توسع عدد منشئي المحتوى المعتمدين على منصة بريف بشكل نسبي من ٣٠٠ ألف في العام الماضي إلى ما يقرب من مليون اليوم. بريف هو متصفح يركز على الخصوصية يكافئ المشاركين على مشاهدة الإعلانات باستخدام بيزك أتنشن كوين (BAT). حيث يختار العديد من المستخدمين تخصيص بعض أو كل التوكنات التي يكسبونها لمنشئي المحتوى عبر الويب. وقد دفع هؤلاء المشاركون ٢٦ مليون توكن BAT المتاحة لمنشئي المحتوى منذ بداية المشروع.

المصدر: بريف.

تم تصميم بريف على كروميوم، وهي نفس قاعدة البرامج التي تشغل متصفحي غوغل كروم ومايكروسوفت إيدج. وهذا يعني أن ملحقات متصفح كروم تعمل في بريف أيضًا، مما يساعد على إزالة حواجز التبني. ومع ذلك، يدعي بريف أنه يوفر لمستخدميه خصوصية أفضل بكثير من منافسيه. كما حثت الشركة السلطات على اتخاذ إجراءات ضد العديد من عمالقة التكنولوجيا الذين يعتقد بريف أنهم يسيئون استخدام سلطتهم على حساب المستخدمين.