"لقد حصلت على بيتكوين!" - هدايا الهالوين بالعملات المشفرة

تام شمس - الأحد 1 نوفمبر 2020 11:55 مساءً - في حين أن العديد من الأطفال الذين كانوا يرتدون زي الأشباح والعفاريت والسحرة الليلة الماضية ربما أصيبوا بخيبة أمل عندما وجدوا قطعة رقيقة غير صالحة للأكل من الورق المقوى تركت في حقيبة هدايا، فإن قلة محظوظة أدرجت أنها منحة بيتكوين.

ووفقًا لتغريدة بتاريخ ٣١ أكتوبر من براد ميلز، قام مستخدم العملات المشفرة بملء صندوق حلوى الهالوين بأكثر من مجرد الشوكولاتة والحلويات - حيث أضاف أيضًا ٢٠٠ دولار في بطاقات بيتكوين (BTC). وقد نشر ميلز مقطع فيديو له وهو يضيف بطاقتي هدايا، تبلغ قيمة كل منهما حوالي ٠,٠٠٧ بيتكوين بعد ارتفاع العملة إلى ١٤٠٠٠ دولار، وصوّر ردود فعل تلقي هدايا الهالوين في حيه الكندي.

كان صبي يرتدي زيًا أبيض أول من حفر بدقة في الصندوق قبل أن يقول لمجموعة أصدقائه، "لقد حصلت للتو على بطاقة هدية بقيمة ١٠٠ دولار من بيتكوين!"

قام شخص آخر في المجموعة باسترداد البطاقة الأخرى من كومة الحلوى، وهتف مرارًا وتكرارًا "لقد حصلت على بيتكوين! لقد حصلت على بيتكوين!" بينما تُرك أحد الطفلين المتبقيين ليخرج خالي الوفاض قبل أن يسأل، "ما هي عملة بيتكوين؟" أعطت عائلة ميلز لاحقًا عددًا قليلًا من بطاقات بيتكوين الإضافية لمجموعة زائرة من الفتيات اللواتي سمعن عن هدية العملات المشفرة.

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على الرغم من عدم حظر القاصرين على وجه التحديد من الاحتفاظ بالعملات أو تداول العملات المشفرة في بعض البلدان، إلا أن العديد من البورصات لا تزال تتطلب التحقق للتأكد من أن مستخدميها تجاوزوا سن ١٨ عامًا. ونظرًا لأن الأطفال من فيديو ميلز موجودون في كندا، يمكنهم الوصول إلى أجهزة الصراف الآلي لبيتكوين ولكن على الأرجح ليست البورصات المنظمة المحلية لإيداع عملات بيتكوين الخاصة بهم أو تداولها مقابل العملات الورقية.

على الرغم من عدم فهم بعض الأطفال للعملات، إلا أن ردود الفعل من مجتمع العملات المشفرة كانت إيجابية، حيث قال العديد من مستخدمي تويتر إنه درس جيد في الندرة.

حيث قال خبير إحصاء العملات المشفرة ويلي وو: "هذا شعور تاريخي". "عندما يكبر هؤلاء الأطفال، لن يكون هناك سوى ٠,٠٠٢ بيتكوين للشخص الواحد."

أشخاص جيدون آخرون بتوزيع العملات المشفرة على ما يبدو في محاولة لتعزيز التبني. حيث فاد كوينتيليغراف في سبتمبر أن أحد المستفيدين المجهولين وزع أكثر من ١٠٠٠ دولار في بيتكوين كاش (BCH) حول مدينة بيكرسفيلد في كاليفورنيا "لنشر الوعي" بين "غير مالكي العملات" و "الجدد في المجال" على حد سواء.