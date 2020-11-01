كريستين لاغارد تدعو لتقديم تعليقات العامة حول العملة الرقمية للبنك المركزي بمنطقة اليورو

تام شمس - الأحد 1 نوفمبر 2020 08:56 مساءً - في موضوع على تويتر يوم الأحد، دعت كريستين لاغارد، المدير الإداري السابق لصندوق النقد الدولي والرئيس الحالي للبنك المركزي الأوروبي، إلى التعليق العام على العملة الرقمية المحتملة للبنك المركزي في منطقة اليورو (CBDC).

قالت لاغارد في مقطع فيديو على الموضوع: "ما زلنا في مرحلة المراجعة والاعتبارات، لكننا أطلقنا للتو استشارة عامة حتى يتمكن المستهلكون والأوروبيون من التعبير عن تفضيلاتهم وإخبارنا إذا ما كانوا سعداء باستخدام اليورو الرقمي بالطريقة التي يستخدمون عملة اليورو أو الأوراق النقدية باليورو مع العلم أن أموال البنك المركزي متاحة ويمكن الاعتماد عليها".

كانت التعليقات على العملة الرقمية للبنك المركزي المحتملة جزءًا من سلسلة أكبر من التأملات حول ما وصفته لاغارد بأنه "عام صعب".

ومن بين الموضوعات التي تمت مناقشتها كان تأثير فيروس كورونا وكيف استجاب البنك المركزي الأوروبي للأمر، وأهمية دراسة كيف يمكن لسياسة البنك أن تكافح تغير المناخ وكيف يمكن للعملات المشفرة أن تتناسب بشكل أفضل مع خيارات نمط الحياة الحديثة من جانب الأوروبيين.

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حيث كتبت لاغارد: "نظرًا لأن الأوروبيين يتجهون بشكل متزايد إلى التكنولوجيا الرقمية من خلال طرق الإنفاق والادخار والاستثمار، ينبغي أن نكون مستعدين لإصدار يورو رقمي، إذا لزم الأمر".

حسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، لدى البنك المركزي الأوروبي خارطة طريق نحو دراسة أكثر جدية حول عملات البنوك المركزية الرقمية في عام ٢٠٢١. بالإضافة إلى ذلك، تتخذ البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم خطوات استكشافية، وإن كانت حذرة، تجاه إصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية.

تم ربط التغريدة أيضًا بنموذج استطلاع حيث قامت الخبيرة المصرفية بدعوة الأوروبيين لمشاركة أفكارهم.