بلدةٌ سويسرية تطلق برنامجًا للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا مدعوم من تيزوس

تام شمس - السبت 31 أكتوبر 2020 11:55 مساءً - أطلقت مدينة ويتزيكون السويسرية - التي اشتهرت سابقًا بمراعيها وكنائسها المثالية - يوم الجمعة برنامجًا قائمًا على بلوكتشين لدعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم المتضررة من جائحة فيروس كورونا.

ستبلغ قيمته ٢٥٠ ألف فرنك سويسري (٢٨٠ ألف دولار)، وسيتم تمويل مدفوعات المساعدة الأولية بخط ائتمان محلي مخصص لفيروس كورونا وسيتم توزيعه على ما يقرب من ٢٥٠٠٠ من سكان ويتزيكون في شكل كوبون إلكتروني بقيمة ١٠ فرنكات سويسرية.

ويمكن للمقيمين الوصول إلى المدفوعات من خلال تطبيق الهاتف الذكي "إكوو"، والذي سيستخدم برنامج المساعدة كتجربة تجريبية لمنصته.

وفقًا لموقع الويب الخاص بهم، تم تصميم إكوو لمساعدة الكيانات مثل الحكومات ومنظمي الأحداث على توزيع الأموال المخصصة في شكل عملات ونقاط، وتم بناؤها على سلسلة بلوكتشين تيزوس من خلال تعاون بين الشركات السويسرية بيبرز والعديد من الشركات التابعة لشركة فارنركونسلتينغ اي جي.

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وعلى التطبيق، سيتمكن السكان من تحويل القسائم الخاصة بهم إلى "WetziKoins" التي يمكنهم استخدامها لاحقًا لإجراء عمليات شراء في الشركات المحلية. ثم يمكن لأصحاب الأعمال المحليين بعد ذلك تحويل العملة مرة أخرى إلى الفرنكات السويسرية من إدارة المدينة، أيضًا عبر التطبيق.

وقد علق رودي روفناخت، عمدة ويتزيكون، عن البرنامج قائلًا: "في ظل الظروف الحالية، من الضروري بالنسبة لنا أن نعمل لصالح الاقتصاد المحلي بطريقة مستدامة. ومع إكوو، وجدنا حلًا قابلًا للتطبيق لتحفيز سكان ويتزيكون على التسوق في المتاجر المحلية بدلًا من مجرد الشراء عبر الإنترنت أو من تجار الجملة خارج مدينتنا. "

لا تعتبر ويتزيكون الحكومة الوحيدة التي استكشفت استخدام تقنية بلوكتشين كرد فعل على فيروس كورونا. حيث دعا مدير بنك كندا التنفيذي تيموثي لين الحكومات المركزية في السابق إلى الاستعداد للعملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs) في محاولة لتشجيع المدفوعات الرقمية عبر الحدود.