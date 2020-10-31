زيرو إكس يرسم مسارًا نحو تبادل الأصول عبر السلاسل وتجميع السيولة

تام شمس - السبت 31 أكتوبر 2020 09:55 مساءً - في منشور مدونة يوم الجمعة، وضع ثيو غونيلا، مدير المنتجات في زيرو إكس لابز، الخطط الطموحة للبروتوكول لتوجيه التطوير نحو أفق واعد، وإن كان صعبًا تقنيًا للتبادل بدون إذن: ربط الكوكبة المتزايدة من منصات بلوكتشين القابلة للتطبيق من الطبقة الأولى بسلاسة.

وقد شهد البروتوكول المستند إلى إيثريوم، المصمم ليكون مجموعة أدوات للتشغيل البيني للبورصات اللامركزية من جميع الأشرطة، نجاحًا ملحوظًا هذا العام في توصيل شبكة أكثر من ٣٠ مشروعًا مبنية بواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بهم.

طوال عام ٢٠٢٠، مع ازدهار التمويل اللامركزي (DeFi)، كذلك ازدهر استخدام زيرو إكس: سهّل البروتوكول ما يقرب من ٤ مليارات دولار في الصفقات عبر البورصات اللامركزية والمجمعات مثل توكنلون وون إنش، وولد ما يقرب من ٤٠٠٠٠٠ دولار في رسوم البروتوكول، وفقًا لزيرو إكس تراكر.

وبالمثل، شهد توكن زيرو إكس، $ ZRX، ارتفاعًا بنسبة ٢٨٠٪ من ٠,٢٥٩ دولار إلى ٠,٧٣ دولار، قبل الانخفاض بنسبة ٥٠٪ وسط هزيمة سوق التمويل اللامركزي الأوسع.

وبينما تتطلع إلى المستقبل، تخطط زيرو إكس الآن لتحقيق رؤيتها للتشغيل البيني عبر سلسلة. حيث كتب غونيلا:

"في حين أن إيثريوم هي المنصة التي ظهرت عليها معظم القيمة المرمّزة في السنوات الماضية، فإننا نعتقد أننا نتجه نحو عالم متعدد بلوكتشين مع شبكة واسعة من الشبكات المترابطة التي تشكل العمود الفقري للويب ٣". "وبالنظر إلى رؤيتنا لبروتوكول زيرو إكس كمعيار تقني مفتوح للتداول المباشر من نظير إلى نظير، فمن الطبيعي أن يتوسع المعيار ليشمل أنظمة بيئية جديدة عند ظهورها." Advertisements

كما وضع المنشور علامات النمو التي يجب أن تظهرها سلاسل منافسي إيثريوم من أجل زيرو إكس لتخصيص الموارد التنموية، بما في ذلك الأصول الرقمية الفريدة ومجتمعات المطورين القوية ومجموعة عميقة من المستخدمين النهائيين.

أقر غونيلا أيضًا أن الوظائف المتقاطعة والتركيب يمثلان مشكلة صعبة للغاية.

وتشمل المشكلات نقل الأصول المغلفة بمعايير مختلفة عبر السلاسل، وتكلفة الفرصة البديلة للمستخدمين الذين يقيدون التوكنات الخاصة بهم في جسور عبر سلسلة، والتحديثات الضرورية للبنية التحتية لزيرو إكس ونموذج الاقتصاد الرقمي، بما في ذلك التكديس والحوكمة.

وعلى الرغم من تعقيد المهمة، إلا أن غونيلا أبدى نبرة متفائلة قائلًا: