غرفة الأخبار في فيريزون ستستخدم بلوكتشين في محاولة لتحقيق الشفافية المطلقة

تام شمس - الجمعة 30 أكتوبر 2020 08:55 مساءً - كشفت فيريزون النقاب عن "منتج غرفة تحرير مفتوح المصدر قائم على بلوكتشين مصمم لرفع مستوى مساءلة الشركات"، اليوم وفقًا لبيان عام. ويُطلق على المنصة اسم الشفافية الكاملة، وتهدف إلى توثيق البيانات الإخبارية الخاصة بالشركة بشكل ثابت على بلوكتشين العامة.

نشرت فيريزون أول قصة إخبارية لها عبر المنصة أمس، وفقًا للتعليقات التي أرسلها ممثل فيريزون إلى كوينتيليغراف. كما تم تسجيل التعديلات التي أجريت بعد النشر الأولي للقصة. ومع ذلك، أشار الممثل إلى أنه "يتم حاليًا تتبع تغييرات النص فقط على بلوكتشين."

في السنوات الأخيرة، تسببت الأخبار المزيفة والتحقق من الحقائق والرقابة في حدوث مشكلات لوسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية على حدٍ سواء. ذكر بيان فيريزون أن مقياس إيدلمان ترست باروميتر لعام ٢٠٢٠ هو مؤشر على شكوك الناس في وسائل الإعلام حول العالم. واستنادًا إلى تقرير إيدلمان في ١٩ يناير ٢٠٢٠، شعر ٥٧٪ من الأشخاص على مستوى العالم أنهم لا يستطيعون الوثوق بوسائل الإعلام الخاصة بهم تمامًا. بالإضافة إلى ذلك، أعرب ٧٦٪ عن مخاوفهم من تسليح المعلومات الكاذبة.

وقد قال كبير مسؤولي الاتصالات في فيريزون، جيم غريس، في البيان: "بصفتنا شركة تقنية تربط الأشخاص بالمعلومات حرفيًا، فإننا متحمسون لتقديم الشفافية الكاملة إلى السوق - وهو منتج يمكنه، بطريقته الهادئة، أن يساعد في ضمان مساءلة الشركة وثقتها"، مضيفًا:

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"ندعو المنظمات في جميع أنحاء العالم التي تمنح الشفافية بقدر ما نفعلها لتبني ممارسات اتصال تم التحقق منها من خلال بلوكتشين."

تأمل فيريزون أن تضع المنصة معيارًا جديدًا لشفافية الشركة ومسؤوليتها. وذكر البيان أن "جميع النشرات الإخبارية المنشورة في غرفة أخبار فيريزون سيتم تأمينها وربطها باستخدام مبادئ العملات المشفرة، بحيث يمكن تتبع التغييرات اللاحقة ووضعها في سياقها".

هذا المسعى هو نتيجة للتعاون بين شركة التسويق هيوج وشركة تخزين بيانات بلوكتشين "ماد نتورك" وكيان تطبيق بلوكتشين غير الربحي AdLedger.

هذه ليست المرة الأولى التي تستكشف فيها الشركة الحلول المستندة إلى بلوكتشين. حيث نظرت شركة فيريزون إلى تقنية بلوكتشين في وقت سابق من عام ٢٠٢٠ لتحسين الأمان أيضًا.