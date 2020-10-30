بنك غازبرومبانك الروسي يحصل على الضوء الأخضر لحفظ العملات المشفرة في سويسرا

تام شمس - الجمعة 30 أكتوبر 2020 06:51 مساءً - حصل بنك غازبرومبانك الروسي المملوك للقطاع الخاص على الموافقة التنظيمية لإطلاق خدمات حفظ العملات المشفرة من خلال فرعها السويسري.

ووفقًا لإعلان رسمي بتاريخ ٢٩ أكتوبر، حصل البنك على موافقة من الهيئة التنظيمية المالية في البلاد، هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية، لتقديم خدمات حفظ وتداول العملات المشفرة لعملائه من المؤسسات والشركات.

وستقتصر العروض مبدئيًا على مجموعة مختارة من العملاء باستخدام بيتكوين (BTC) باعتبارها العملة المشفرة الوحيدة المدعومة. يخطط غازبرومبانك لتوسيع العرض تدريجيًا ليشمل عملات رقمية إضافية بالإضافة إلى المنتجات والخدمات الأخرى ذات الصلة.

حيث قال رومان عبدولين، الرئيس التنفيذي لشركة غازبرومبانك: "نتوقع أن تزداد أهمية الأصول الرقمية في الاقتصاد العالمي، وعلى وجه الخصوص، لعملائنا الحاليين والمحتملين".

وبصفته كيانًا منظمًا، يتعين على غازبرومبانك الامتثال للقوانين واللوائح السويسرية لمكافحة غسيل الأموال ومعرفة عميلك، بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات وبرامج العناية الواجبة الخاصة به.

غازبرومبانك سويس هو بنك سويسري مسجل، مملوك بنسبة ١٠٠٪ لشركة غازبرومبانك الروسية. يستعد البنك لإطلاق خدمات العملات المشفرة في سويسرا منذ عام ٢٠١٨.

بينما تستغل المؤسسات المصرفية الروسية أسواق العملات المشفرة في الخارج، فإن الحكومة الروسية ليست ودية للغاية مع العملات المشفرة الرئيسية في الداخل. فٍفي وقتٍ سابق من هذا الشهر، جادل أناتولي أكساكوف - عضو مجلس دوما الدولة الروسي والممثل الرئيسي لجهود التشريعات الروسية المتعلقة بالعملات المشفرة - بأن العملات المشفرة اللامركزية مثل بيتكوين ليس لها مستقبل.