على الرغم من النمو القوي لتوكن الأوراق المالية، تستمر تزيرو في خسارة الأموال

تام شمس - الجمعة 30 أكتوبر 2020 09:56 صباحاً - على الرغم من النمو الهائل في الربع الثالث في قطاع توكنات الأوراق المالية، يكشف تقرير أرباح أوفرستوك للربع الثالث من عام ٢٠٢٠ أن نظام التداول البديل تزيرو (ATS) استمر في خسارة الأموال.

ويتخصص النظام في توكنات الأوراق المالية، ويستضيف باستمرار أكثر من ٩٥٪ من أحجام التداول الشهرية للقطاع. كانت تزيرو قد شهدت نموًا كبيرًا في الأشهر الأخيرة، حيث نما حجم التداول الشهري من أقل من مليون دولار في مايو لدفع قيمة صفقة تبلغ ٢١,٨ دولار في أغسطس - قبل أن تتراجع إلى ٩ ملايين دولار في سبتمبر.

وعلى الرغم من زيادة صافي إيرادات تزيرو بنسبة ٩٧٪ على أساس سنوي إلى ١١,١ مليون دولار أمريكي، أظهر تقرير أرباح أوفرستوك الأخير أن تزيرو خسرت ١٢,٤ مليون دولار قبل الضرائب للربع الثالث بشكل عام.

وبالنظر إلى أدائها على مدى تسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر، سجلت تزيرو خسارة قدرها ٣٥,٥ مليون دولار على الرغم من صافي الإيرادات البالغ ٣٤,١ مليون دولار. خلال نفس الفترة من عام ٢٠١٩، حققت تزيرو أرباحًا صافية بلغت ١٥,٧ دولارًا لكنها خسرت ٣٨,٧ مليون دولار.

في عام ٢٠١٣، أصبحت أوفرستوك، التي كانت آنذاك شركة بيع بالتجزئة ناجحة عبر الإنترنت، واحدة من أولى الشركات الكبرى التي تدعم بيتكوين. وعلى الرغم من إعلانها أنها ستتحول بعيدًا عن البيع بالتجزئة إلى التركيز على تقنية بلوكتشين والعملات المشفرة في عام ٢٠١٨، فإن التجزئة هي الجزء الوحيد من أعمال أوفرستوك التي تحقق أرباحًا حاليًا - حيث حققت إيرادات بلغت ٤٣ مليون دولار في الربع الأخير.