أكبر بنك في منغوليا يقدم خدمات متعلقة بالعملات المشفرة

تام شمس - الجمعة 30 أكتوبر 2020 05:50 صباحاً - سيبدأ أكبر بنك في منغوليا قريبًا في تقديم خدمات العملات المشفرة بما في ذلك الحفظ والتحويل والودائع والقروض وإدارة الأصول المشفرة.

ووفقًا لدي دايلي، فإن شركة هيكسلاند - التي أسسها مطورو سامسونغ السابقون - وشركة التكنولوجيا ذات العلامة البيضاء ديليو قد اتفقتا على بدء العمل مع بنك منغوليا للتجارة والتنمية (TDB) في أولان باتار. وهو أحد أقدم البنوك في منغوليا، ولديه ٥٠ فرعًا في جميع أنحاء البلاد، ويحتل المرتبة الثانية من بين ١٧ بنكًا منغوليًا من حيث إجمالي الأصول.

لكن الصفقة لا تقتصر على الأطراف الثلاثة المذكورة أعلاه. حيث ذكرت الموقع الإخباري أن MDKI، وهي شركة منغولية للموارد المعدنية وبلوكتشين التي يضم شركاؤها عملاق تعدين العملات المشفرة "بيتفيوري"، قد تم تضمينها أيضًا في الاتفاقية.

في المقام الأول، يعمل بنك TDB مع العملاء الصناعيين. وتضم محفظته أكثر من ٤٠٠ شركة منغولية تقدم لهم خدمات مثل قروض المشاريع والقروض التجارية والاستشارات المالية وغيرها.

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وفي الوقت نفسه، تقدم هيكسلاند خدمات مثل تطوير العقود الذكية لبلوكتشين والتحقق منها، بالإضافة إلى تطوير المحفظة، من بين حلول أخرى.

وقد صرح مسؤول لم يذكر اسمه من ديليو لدي ديلي أنه من خلال هذه الشراكة، "نحن على قدم وساق لدخول السوق المالية العالمية للأصول الافتراضية،" بأكبر قدر ممكن من الموارد. ومع ذلك، لم يتم تحديد تاريخ الإطلاق رسميًا لتقديم خدمات العملات المشفرة هذه إلى المنغوليين.

في عام ٢٠١٩، وافقت إدارة مدينة أولانباتار على الشراكة مع شركة بلوكتشين كورية جنوبية، يطلق عليها اسم تيرا، من أجل استبدال طرق الدفع لفواتير الخدمات والإعانات الحكومية مع عملة تيرا المستقرة.

اتخذت منغوليا خطوات في مجال العملات المشفرة منذ عام ٢٠١٨. وفي ذلك العام، أفاد كوينتيليغراف أن أكبر مشغل لاتصالات الهاتف المحمول في البلاد أصبح أول كيان مرخص في منغوليا يصدر عملته الرقمية الخاصة.