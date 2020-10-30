مدينةٌ صينية تسعى إلى تعزيز الحوكمة الحضرية والمزيد باستخدام تقنية بلوكتشين

تام شمس - الجمعة 30 أكتوبر 2020 02:51 صباحاً - تخطط السلطات في تشنغدو بالصين لاعتماد بلوكتشين للعديد من حالات الاستخدام في جميع أنحاء المدينة، بما في ذلك الإدارة الحضرية والتجارة عبر الحدود والتصنيع الذكي والزراعة.

خلال معرض تشنغدو العالمي للابتكار وريادة الأعمال لعام ٢٠٢٠، أصدر لو تيتشينغ، أمين مجموعة الحزب التابعة للجنة الاقتصاد الجديد في تشنغدو، "خطة عمل توريد سيناريو تطبيق بلوكتشين في تشنغدو".

ووفقًا لموقع الأخبار المحلي، رد ستار نيوز، ستسمح هذه الخطة بتقديم طلبات اعتماد بلوكتشين من قبل المساهمين في مجموعة متنوعة من المجالات مثل التعليم والرعاية الصحية والخدمات المالية والملكية الفكرية. وتتوقع السلطات تشكيل ما يقرب من "اثنين إلى ثلاثة" مجالات تطوير مجموعات بلوكتشين كجزء من هذا البرنامج على مدى العامين المقبلين.

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كما أشارت الخطة أيضًا إلى فائدة بلوكتشين عندما يتعلق الأمر بالامتثال القانوني، مشيرة إلى أن المسؤولين يتوقعون تعزيز جمع البيانات وتعزيز "الإدارة الموحدة ومنع المخاطر والسيطرة" على العمليات الحضرية.

وقد صرح سكرتير مجموعة الحزب التابعة للجنة الاقتصاد الجديد في تشنغدو أنه يمكن تطبيق بلوكتشين بالإضافة إلى ذلك في المجال الطبي. واقترح أنه يمكن استخدام التكنولوجيا الموزعة للسجلات الطبية الإلكترونية وتداول الوصفات الطبية الإلكترونية والتحقق من المواد وإمكانية تتبع اللقاح وأغراض مشاركة البيانات الطبية.

خلال مقابلة مع ذا بيبر، صرح وو تشونغتشي، نائب وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني السابق، أنه "لا يوجد فرق كبير بين مكانة الصين والاقتصادات الرائدة مثل الولايات المتحدة وأوروبا" فيما يتعلق بتطوير بلوكتشين القائم على بلوكتشين النظم البيئية.