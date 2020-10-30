خبير ضرائب محترف يشرح أهم شيء لأصحاب العملات المشفرة في الولايات المتحدة

تام شمس - الجمعة 30 أكتوبر 2020 12:51 صباحاً - وصفت ويندي ووكر، مديرة الحلول في شركة سوفوس للامتثال الضريبي، الإبلاغ بأنه أهم جانب من جوانب الإقرار الضريبي الذي يجب أن يعرفه الأشخاص في مجال بلوكتشين.

حيث قالت ووكر لكوينتيليغراف في مقابلة إنه "حتى لو لم تكن مدينًا بضرائب الدخل، فلا يزال يتعين عليك الإبلاغ عن تفاصيل المعاملات". "أعتقد أن هذا ربما يكون أحد الأشياء الرئيسية حول نقل السؤال إلى مقدمة ١٠٤٠"، مشيرةً إلى التحديثات الأخيرة لمصلحة الضرائب على نموذج ضريبة الدخل ١٠٤٠.

إذ يتطلب هذا التحديث من المواطنين الإفصاح عما إذا كانوا قد تعاملوا مع أصول العملات المشفرة خلال سنة التسجيل، ويسألون "في أي وقت خلال عام ٢٠١٩، هل تم لقي أو بيع أو إرسال أو تبادل أو اكتساب أي مصلحة مالية من أي عملة افتراضية؟"

ومع ذلك، فإن تحديد هذا المربع هو مجرد غيض من فيض بالنسبة لأولئك المشاركين في مجال العملات المشفرة. إذ غالبًا ما يتضمن العملات المشفرة المعاملات والشراء والبيع والرسوم ومواقع التخزين المتعددة وعدد كبير من المعلومات الأخرى التي قد تنطبق على متطلبات الإقرار الضريبي بشكل أو بآخر. وبالنظر إلى التعقيدات التي ينطوي عليها الأمر، هل الضرائب حاليًا معقولة في العملات المشفرة؟ تعتقد ووكر ذلك، لكنها تقول إن لدى مصلحة الضرائب أيضًا بعض الأمور التي ينبغي أن تصبح على دراية بها.

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حيث قالت ووكر إنه "على الرغم من صدور هذا التوجيه خلال العام الماضي ورؤيتنا للتنفيذ، إلا أن مصلحة الضرائب الأمريكية لم تفهم العملات المشفرة حقًا". تقدمت وكالة الضرائب الأمريكية بعدد من محاولات التوضيحات والأحكام حول ضرائب العملات المشفرة منذ عام ٢٠١٩. ومع ذلك، أظهرت هذه الجهود افتقار الكيان إلى المعرفة الصناعية من بعض النواحي.

حيث أوضحت ووكر أنه "بينما يقومون بكل هذا الإنفاذ، فإنهم يتعلمون عنه نوعًا ما في نفس الوقت للأسف". وذكرت على وجه التحديد صعوبات المبادئ التوجيهية الضريبية عندما يتعلق الأمر بتحويلات العملات المشفرة بين البورصات، مشيرة إلى نقص الوثائق ذات الصلة. كما أن هناك أيضًا منطقة رمادية للأصول الرقمية المصنفة كسلع أو أوراق مالية أو غير ذلك.

وقد حققت السلطات التنظيمية الأمريكية بعض التقدم في هذه التصنيفات، على الرغم من أن العديد من الأصول المشفرة لا تزال غير محددة.