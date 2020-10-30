البيانات تُظهر أن انخفاض أحجام البورصات اللامركزية يعكس تحول مستثمري التمويل اللامركزي إلى بيتكوين

تام شمس - الجمعة 30 أكتوبر 2020 12:51 صباحاً - تتجه الأنظار إلى بيتكوين (BTC) حيث تستمر الأصول الرقمية في الارتفاع إلى أعلى مستوى جديد لعام ٢٠٢٠. وفي الوقت نفسه، يستمر الضجيج حول مشاريع التمويل اللامركزية في التلاشي، خاصة مع انخفاض أسعار التوكنات. حيث تُظهر البيانات أن حجم التداول في البورصات اللامركزية (DEX)، ينخفض ​​بسرعة، مما يشير إلى تراجع قطاع التمويل اللامركزي.

وقد شهد الاختراق الأخير لشركة هارفست فاينانس ازدهارًا كبيرًا في البورصات اللامركزية ليوم واحد، وخاصة يونيسواب وكيرف. ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام ومستثمري هارفست، نفذ المتسلل استغلالًا لقرض سريع استخدم ملايين الدولارات من العملات المشفرة عبر كل من يونيسواب وكيرف لخفض الأسعار المتصورة لتيثر (USDT) وUSD Coin (USDC) على هارفست فاينانس.

ثم اشترى المهاجم تلك التوكنات بسعر مخفض، واستخدمها لسداد القرض السريع الأولي، وحقق ربحًا مرتبًا في هذه العملية. ومن خلال القيام بذلك عدة مرات، تم تضخيم الاحجام في يونيسواب.

في حين أدى الاختراق إلى زيادة الحجم على البورصات اللامركزية اليومي إلى ما يزيد قليلًا عن ٥ مليارات دولار في اليوم، إلا أن الشذوذ لم يدم طويلًا، ومنذ ذلك الحين، لا يزال الحجم في انخفاض مستمر.

حجم البورصات اللامركزية اليومي. المصدر: دون اناليتيكس

في النصف الثاني من أكتوبر، شهدت البورصات اللامركزية أسوأ أسبوع من حيث حجم التداول منذ أغسطس. حيث انخفض حجم التداول الأسبوعي من ٨ مليارات دولار في الأسبوع الأول من سبتمبر إلى ما يقرب من ٣ مليارات دولار من ١٩-٢٥ أكتوبر. ولا تزال يونيسواب تتصدر المجموعة بحصة سوقية تبلغ ٥٦٪ من إجمالي حجم تداول البورصات اللامركزية.

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حجم البورصات اللامركزية الأسبوعي. المصدر: دون اناليتيكس

على الرغم من التصحيح الكبير الذي شهدته أصول التمويل اللامركزي وانخفاض حجم التداول، ظل إجمالي القيمة المقفلة بالقرب من مستويات قياسية. حيث تُظهر البيانات من "DeFi Pulse" أن إجمالي القيمة المحجوزة يبلغ حاليًا ١١,٢ مليار دولار، بانخفاض طفيف عن أعلى مستوى له في ٢٥ أكتوبر عند ١٢,٤٦ مليار دولار.

إجمالي القيمة المقفلة (بالدولار الأمريكي) في التمويل اللامركزي. المصدر: DeFi Pulse

موسم التمويل اللامركزي ينتهي مع عودة المضاربون على صعود بيتكوين

مع انحسار الضجة حول التمويل اللامركزي، عادت عملة بيتكوين مرة أخرى إلى دائرة الضوء. حيث ارتفع سعر بيتكوين بنسبة ٢٤٪ تقريبًا منذ بداية أكتوبر، مع وجود العديد من الرهانات البارزة من قبل الشركات العملاقة مثل سكوير وباي بال، والتي يمكن أن تساعد في مضاعفة قاعدة مستخدمي بيتكوين ثلاث مرات في المستقبل القريب.كما يُظهر انخفاض حجم التداول للتمويل اللامركزي أن المتداولين فقدوا الاهتمام، إلى حد ما، بجني الأرباح والعودة إلى بيتكوين. وقد تم تعزيز هذا من خلال ارتفاع أحجام التداول عبر منتجات مشتقات بيتكوين.

حجم عقود بيتكوين الآجلة حسب البورصة. المصدر: بيانات الأصول الرقمية

في حين أنه من الصعب تمييز التأثير الذي يحدثه اللاعبون المؤسسيون على حركة أسعار بيتكوين، فإن عمليات الاستحواذ والارتفاعات الأخيرة في أحجام الخيارات والعقود الآجلة تشير إلى أن المضاربين على الارتفاع يلعبون دورًا.

بعد إعلان باي بال أنها ستضيف بيتكوين إلى منصتها، ارتفع سعر بيتكوين بنسبة ١٠٪ تقريبًا. وفي ٢٣ أكتوبر، أعلنت غرايسكيل أنه تمت إضافة ٣٠٠ مليون دولار من أصول العملات المشفرة في يوم واحد فقط، وحاليًا تمتلك الشركة ٧,٦ مليارات دولار من الأصول الخاضعة للإدارة