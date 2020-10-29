تسلا تلتقي بالعملات المشفرة مع إطلاق FTX لخيار تداول الأسهم المجزأة

تام شمس - الخميس 29 أكتوبر 2020 01:51 مساءً - أطلقت بورصة المشتقات الرئيسية للعملات المشفرة FTX التداول في "عروض الأسهم الجزئية" - وهي منتجات مرمّزة تمثل أسهم الشركات العالمية.
تم إطلاق المنتجات يوم ٢٩ أكتوبر بالشراكة مع شركة الاستثمار الألمانية المرخصة سي إم-إكويتي وشركة ديجيتال أسيتس إيه جي.
يتوفر أكثر من عشرة أزواج من الأسهم والعملات الرقمية للتداول على FTX، بما في ذلك مشتقات تسلا (TSLA) وأبل (APPL) وأمازون (AMZN).
وتتيح الملكية المجزأة تقسيم المشتقات إلى أحجام أصغر من الوحدات الكاملة، مما يسمح للمتداولين الأفراد بالمضاربة على الأسهم باهظة الثمن مثل أسهم تسلا برأس مال أقل.
وقد صرح يام بانكمان فرايد، الرئيس التنفيذي لشركة FTX، قائلًا: "تُظهر هذه المنتجات مستقبلًا قويًا، حيث يتم رقمنة الأصول ويتمتع المتداولون بإمكانيات إبداعية غير محدودة للتعبير عن معتقداتهم حول الأسواق"
"يجذب كل من تداول العملات المشفرة وتداول الأسهم جمهورًا أوسع بشكل ثابت مع دخول مشاركين جدد في السوق، وتعكس منتجات الأسهم الجزئية هذه حقيقة أن المتداولين اليوم هم صناعة وقطاع ممتد وأنهم يريدون فرصًا للتداول تتناسب تمامًا مع اهتماماتهم وعقليتهم."
لن يكون المتداولون المقيمون في الولايات المتحدة وغيرها من الولايات القضائية المقيدة بواسطة FTX مؤهلين للوصول إلى منتجات الأسهم المجزأة في البورصة.
تقيم FTX عملياتها من هونغ كونغ، ولكنها مملوكة لشركة FTX Trading Limited ومقرها أنتيغوا وبربودا.
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