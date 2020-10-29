آيف تنقل الحوكمة إلى حاملي التوكنات

تام شمس - الخميس 29 أكتوبر 2020 08:55 صباحاً - أصبح آيف أحدث مشروع تمويل لامركزي (DeFi) لنقل حقوق الحوكمة إلى حاملي التوكنات.

ففي ٢٩ أكتوبر، أعلنت آيف أن مفاتيح إدارة البروتوكول قد تم نقلها من مطوريها الأساسيين إلى مجتمعات الحوكمة تحت قيادة حاملي توكن الخدمة LEND الأصلي الخاص بها.

"يمثل اليوم لحظة تاريخية لبروتوكول آيف: لقد سلمنا رسميًا مفاتيح إدارة البروتوكول للحوكمة، وهي خطوة مهمة نحو اللامركزية!"

قام المجتمع بالتصويت لصالح أول اقتراح تحسين آيف (AIP)، حيث أطلق وظيفة الترحيل من توكن الخدمة LEND إلى توكن الحوكمة الجديد آيف بمعدل ١٠٠:١، وبالتالي نقل حقوق الحوكمة إلى مالكي توكنات آيف.

يبلغ إجمالي المعروض من آيف ١٦ مليون توكن، ١٣ مليون منها قابلة للاسترداد من قبل حاملي LEND، مع تخصيص الثلاثة ملايين رمز المتبقية لـ "احتياطي النظام البيئي". بالإضافة إلى التصويت على اقتراحات تحسين آيف، يمكن لحاملي آيف تكديس توكناتهم حسب حصة من رسوم البروتوكول، ويمكنهم أيضًا المشاركة في اقتران آيف مقابل إيثريوم على بالنسر لكسب توكنات BAL جنبًا إلى جنب مع رسوم التداول.

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يمكن استخدام توكنات آيف المحفوظة في التخزين البارد أو الرهان للتصويت على اقتراحات تحسين آيف.

تم إطلاق آيف في يناير من هذا العام، حيث ظهر كأفضل مشروع للتمويل اللامركزي بينما بدأ القطاع في الصعود في منتصف العام. يسهل البروتوكول إصدار "القروض السريعة"، ويوصف بأنه مثل "أول خيار للقرض غير المضمون في التمويل اللامركزي."

يقوم موفرو السيولة بتجميع الأموال التي يمكن للمتداولين ومشغلي الروبوت اقتراضها لأداء المراجحة واستراتيجيات توليد العوائد الأخرى، شريطة إمكانية تنفيذ المعاملة المطلوبة وإمكانية إرجاع الأموال المقترضة في المعاملات المنفذة داخل كتلة إيثريوم (ETH) واحدة - والتي تستغرق حوالي ٢٠ ثانية.

يتم فرض رسوم بنسبة ٠,٩٪ على الأرباح التي يتم جنيها من خلال القرض السريع، والذي يتم توزيعه على ممولي المجمع.

يعد آيف حاليًا خامس أكبر بروتوكول تمويل لامركزي من حيث القيمة الإجمالية المقفلة (TVL)، حيث يمتلك أكثر من ٩٨٠ مليون دولار. ومع ذلك، فقد انخفضت القيمة المغلقة في آيف بشكل كبير من ذروة فقاعة التمويل اللامركزي في أغسطس، حيث انخفضت بنسبة ٤٢٪ من ١,٧ مليار دولار تقريبًا.