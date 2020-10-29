الحاكم السابق لبنك الصين الشعبي يقول إن اليوان الرقمي سيكافح "الدولرة" الأمريكية

تام شمس - الخميس 29 أكتوبر 2020 06:51 صباحاً - سوف يفضل نهج العملة الرقمية الصيني نظام التجزئة المحلي ويمنع دولرة الاقتصاد وفقًا لمسؤول كبير سابق.

حيث قال تشو شياوتشوان، رئيس الجمعية المالية الصينية والمحافظ السابق لبنك الشعب الصيني (PBoC)، للحضور في مؤتمر منتدى أوراسيا يوم ٢٧ أكتوبر أن تركيز البنك المركزي في إنشاء عملة رقمية يختلف اختلافًا كبيرًا عن تركيز البنك المركزي في إنشاء عملة رقمية في دول مجموعة السبع - كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة

ووفقًا لشياوتشوان، كانت مجموعة الدول الصناعية السبع معنية بشكل أساسي بـ "التحديات التي أثارتها ليبرا وبيتكوين والعملات الرقمية المشفرة المماثلة"، بينما كان البنك المركزي الصيني يركز على استخدام عملته الرقمية لمدفوعات التجزئة محليًا ومنع الدولار الأمريكي من أن يصبح أكثر وسيلة تبادل مشتركة في البلاد.

وأوضح شياوتشوان قائلًا: "في الصين، كنا [نعمل] بجد لدفع DCEP - وهي العملة الرقمية - والدفع الإلكتروني". "ومع ذلك، فإن التركيز والنقطة الرئيسية لمفهومنا والمحتوى يختلفان عن مبدأ مجموعة السبع."

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"نحن [بحاجة] إلى منع الدولرة. وهذه إحدى نقاط التصميم الرئيسية لعملة DCEP الصينية".

أعربت الدول التي تمثل أكبر الاقتصادات في العالم عن مخاوفها بشأن إطلاق مشروع ليبرا من فيسبوك، ووصفته بأنه تهديد للنظام المالي العالمي. وفي مسودة بيان صدر يوم ١٢ أكتوبر، قال أعضاء مجموعة الدول الصناعية السبع إنهم سيعارضون مبدئيًا أي مشروع عملة مستقرة عالمية دون إشراف تنظيمي مناسب.

وبحسب ما ورد كان المسؤولون في البنك المركزي الكندي يعدون عملاتهم المصرفية الرقمية الخاصة بهم إذا تم حظر عملة ليبرا من قبل المنظمين. واليوم، صرح محافظ بنك كندا تيف ماكليم أن البنوك المركزية بحاجة إلى استراتيجية "منسقة عالميًا" في تطوير عملة رقمية لمنع إساءة استخدام المجرمين.

أطلق البنك المركزي الصيني مؤخرًا برنامجًا تجريبيًا لاختبار اليوان الرقمي من خلال التبرع بمبلغ ١,٥ مليون دولار لـ ٤٧٥٠٠ شخص في مدينة شنزن. وعلى الرغم من عدم إصدار العملة الرقمية للبنك المركزي رسميًا من قبل بنك الصين الشعبي، فقد صاغ مؤخرًا قانونًا يوفر إطارًا تنظيميًا وشرعية للعملة الرقمية. والقانون مفتوح للتشاور العام حتى ٢٣ نوفمبر.