جائحة كوفيد -١٩ تجبر البورصة الأسترالية على تأخير التطبيق الشامل لتكنولوجيا السجلات الموزعة حتى عام ٢٠٢٣

تام شمس - الخميس 29 أكتوبر 2020 05:50 صباحاً - أخرت بورصة الأوراق المالية الأسترالية (ASX)، تحولها إلى بلوكتشين للمرة الثالثة، مستشهدةً بمضاعفات ناجمة عن كوفيد-١٩ وردود فعل إضافية من أصحاب المصلحة.

ووفقًا لتحديث بتاريخ ٢٨ أكتوبر من ASX، فقد أخرت البورصة رسميًا طرح البنية التحتية لتكنولوجيا السجلات الموزعة لتحل محل نظامها الحالي لمعالجة معاملات الأسهم. وستطلق ASX الآن المشروع - استبدال نظام التسجيل الفرعي الإلكتروني لغرفة المقاصة (CHESS) - في أبريل ٢٠٢٣، وهي دفعة لمدة عام واحد من أحدث جدول زمني لها.

وقد أشارت البورصة إلى عدد من أسباب التغيير بما في ذلك الوباء الحالي واستيعاب التغييرات المطلوبة من قبل أصحاب المصلحة مثل الاختبارات الإضافية للصناعة. كما صرحت ASX أن قادة الصناعة طلبوا سعة معالجة إضافية لما بعد التداول بالنظر إلى حجم التداول المتقلب في البورصة خلال كوفيد.

ووفقًا للبورصة، فإن الهدف الجديد هو "التوسع إلى مستويات معالجة أعلى بكثير" لاستيعاب أحجام التجارة الأعلى - كان هناك ما يقرب من ٣,٥ مليون صفقة في مارس ٢٠٢٠ مقارنة بالعام السابق. ذكر كوينتيليغراف في الأول من أكتوبر أن بورصة ASX تعتزم مضاعفة سعة نظام تكنولوجيا السجلات الموزعة المخطط لها.

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حيث قال دومينيك ستيفنز، الرئيس التنفيذي لشركة ASX: "من الواضح أن جائحة كوفيد-١٩ تاصل التأثير على الصناعة بأكملها، بما في ذلك ASX، وقد ادى هذا إلى تطوير ما يريده أصحاب المصلحة لدينا من نظام استبدال CHESS".

"وبالتالي، قمنا بزيادة نطاق المشروع ومددنا الجدول الزمني."

يمثل هذا التغيير الأخير في الجدول الزمني التأجيل الثالث الذي أعلنت عنه ASX في عام ٢٠٢٠. ففي مارس، ذكرت البورصة أنها ستدفع تحولها إلى بلوكتشين حتى أبريل ٢٠٢١. وفي يوليو - بعد المشاورات حول الطرح - مددت ASX الجدول الزمني إلى ٢٠٢٢. حيث ضغط مستخدمو نظام CHESS الحالي بشدة لتأخير إطلاق نظام بلوكتشين ASX، حيث قال البعض إن المفتاح "يفتقر إلى الوضوح".