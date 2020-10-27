جاك ما من شركة علي بابا يشيد بالطبيعة المؤثرة للعملات الرقمية

تام شمس - الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 12:51 صباحاً - تحدث جاك ما، المؤسس المتقاعد الآن لمجموعة علي بابا، مؤخرًا إلى حشد من المصرفيين والمنظمين في قمة بوند في شنغهاي حول الدور الذي من المرجح أن تلعبه العملات الرقمية في النظام المالي العالمي في المستقبل:

"يمكن للعملات الرقمية أن تخلق قيمة وينبغي أن نفكر في كيفية إنشاء نوع جديد من النظام المالي من خلال العملات الرقمية."

وقد أشار إلى أن النظام المالي الحالي الذي تحكمه اتفاقيات بازل محافظٌ للغاية ولا يتناسب مع اقتصاد الصين المتنامي:

"بعد الأزمة المالية الآسيوية، تركزت السيطرة على المخاطر التي تم إبرازها في اتفاقيات بازل على التحكم في المخاطر فقط، وليس على التنمية، ونادرًا ما يتم النظر في الفرص المتاحة للشباب والبلدان النامية."

توفر اتفاقيات بازل لائحة دولية للبنوك تهدف إلى تقليل المخاطر النظامية في الاقتصاد العالمي. وقد أصبحت القواعد صارمة بشكل خاص مع تمرير بازل ٣ في عام ٢٠٠٨ استجابة للأزمة المالية العالمية.

أعلن "ما" عن تقاعده في ٢٠١٨، وقال إنه سيعود للتدريس. وعلى الرغم من رحيل ما، استمرت علي بابا في النمو، لتصبح واحدة من أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية.