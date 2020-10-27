عدد حيتان بيتكوين يصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق خلال آخر موجة صعودية

تام شمس - الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 12:51 صباحاً - وصل عدد حيتان بيتكوين (BTC) إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق وسط صعود السعر الأسبوع الماضي. ففي ٢٠ أكتوبر، كان هناك ٢١٧٨ عنوان بيتكوين تحتوي على ١٠٠٠ بيتكوين على الأقل. وبحلول ٢٥ أكتوبر، ارتفع هذا العدد إلى ٢٢٣١. وبالأسعار الحالية، تترجم ١٠٠٠ بيتكوين إلى حوالي ١٣ مليون دولار.

المصدر: غلاسنود

بناءً على هذه البيانات، يمكننا أن نفترض أن الحيتان تتحكم في ٢,٢٣ مليون بيتكوين على الأقل - وهو رقم مهم يعادل ١٢٪ من العرض الحالي.

المصدر: بيتكوين تشارتس.

وفقًا لبيانات من بيتكوين تشارتس، فإن عناوين الحيتان هذه تتحكم فعليًا في ٧٩٠٢٤٦٩ بيتكوين أعلى بكثير، أو ٤٢٪ من إجمالي العرض. وعلى الرغم من أننا نعرف عدد عناوين الحيتان، إلا أننا لا نعرف عدد الأفراد أو الكيانات التي تتحكم فيها. ويمكن التحكم في العناوين المتعددة بواسطة كيان واحد، أو بالمثل يمكن التحكم في عنوان واحد من قبل أطراف متعددة بمحفظة توقيعات متعددة.

المصدر: غلاسنود

يزعم الباحثون أن ما يقرب من ١,١ مليار بيتكوين يتم التحكم فيها من خلال إنشاء بيتكوين والقائم بالتعدين الأصلي، ساتوشي ناكامتو. لم يتم نقل الغالبية العظمى من العملات التي يُعتقد أنها تخص ناكاموتو.

ويمكننا أيضًا ملاحظة زيادة في نمط "الاحتفاظ بالعملات" - النسبة المئوية لكمية بيتكوين التي لم يتم نقلها منذ فترة. لم يشهد ٦٢٪ من الكمية أي نشاط خلال سنة واحدة على الأقل، وما يقرب من الثلث لم يغير العناوين خلال ٣ سنوات أو أكثر.

وعلى الرغم من أن بيتكوين شهدت أعلى إغلاق أسبوعي لها منذ عام ٢٠١٨ خلال الأسبوع الماضي، لا يبدو أن معظم الحيتان والمحتفظين بالعملات في عجلة من أمرهم للتخلي عن أصولهم.