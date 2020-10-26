مستخدم عملات مشفرة يقوم بنقل ١,١ مليار دولار في بيتكوين

تام شمس - الاثنين 26 أكتوبر 2020 11:55 مساءً - مع استمرار سعر بيتكوين في الاحتفاظ بما يقرب من ١٣٠٠٠ دولار، نقلت محفظة عملات مشفرة واحدة أكثر من مليار دولار من الأصل الرقمي.
ووفقًا للبيانات الموجودة على السلسلة، نقل حامل محفظة بيتكوين (BTC) أكثر من ٨٨٨٥٧ بيتكوين - بقيمة ١,١٥ مليار دولار تقريبًا - مقابل رسوم قدرها ٠,٠٠٠٢٧٨٤٧ بيتكوين فقط، أو ٣,٥٨ دولارات في وقت كتابة المقالة. وقد تم تأكيد العملات في الكتلة ٦٥٤٣٦٤ يوم ٢٦ أكتوبر.
يبدو أن البيانات من منصة التحليلات كريستال بلوكتشين تُظهر أن المستخدم أرسل العملات من عنوان مُسمى محفظة زابو بيتكوين. ونظرًا لأن كوين بيز كستدي استحوذت على الأعمال المؤسسية لزابو في عام ٢٠١٩، فمن الممكن أن يكون مبلغ ١,١ مليار دولار في بيتكوين قد نشأ من البورصة الأمريكية.
تعتبر هذه المعاملة هي أكبر حركة لأي عملة مشفرة من حيث القيمة الورقية، وكانت بورصة بيتفينكس قد سجلت الرقم القياسي السابق في أبريل. حيث قد حولت ١٦١٥٠٠ بيتكوين - ١,١ مليار دولار في ذلك الوقت - مقابل رسوم قدرها ٠.٦٨ دولار فقط.
لم تكن أي من هذه المعاملات في الواقع أكبر كمية من بيتكوين يتم نقلها على الإطلاق. إذ يذهب هذا الشرف إلى صفقة بقيمة ٥٥٠٠٠٠ بيتكوين تمت في ١٦ نوفمبر ٢٠١١ بواسطة بورصة إم تي غوكس بقيمة ١,٣٢ مليون دولار في ذلك الوقت، وما يساوي أكثر من ٧ مليار دولار اليوم.
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