سبع شركات في اليابان تستخدم بلوكتشين لرقمنة الأوراق التجارية

تام شمس - الاثنين 26 أكتوبر 2020 11:55 مساءً - وفقًا لتقرير نشرته وكالة الأنباء اليابانية "ذا نيكي" يوم ٢٦ أكتوبر، تستعد سبع شركات يابانية للاستثمار في نظام جديد لإدارة البيانات التجارية. وقد تم تطوير المنصة بواسطة إن تي تي داتا، وتستخدم تقنية بلوكتشين لمنع الجهات الخارجية الضارة من العبث بالبيانات المسجلة.

تم تصميم المنصة لإدارة الإيصالات الخاصة بشركات التصدير والاستيراد وستقوم أيضًا بإدارة خطابات الاعتماد الصادرة عن البنوك. كما ستساعد الخدمة الجديدة أيضًا في معالجة المستندات الأخرى ذات الصلة التي تتعامل معها شركات التأمين والخدمات اللوجستية.

وحسبما ورد، تشمل الشركات المشاركة بنكًا يابانيًا رئيسيًا وهو MUFG وتويوتاتسوشو وكنيماتسو وسومبو اليابان للتأمين وطوكيو مارين ونيتشيدو فاير للتأمين.

ووفقًا لنيكي، تتوقع الشركات إطلاق الخدمة الجديدة بحلول نهاية السنة المالية الحالية. وعلى ما يبدو فإن الخدمة قد تم تجريبها بالفعل من قبل شركات مثل ميتسوبيشي، ويقال إنها قللت من الوقت اللازم لمعالجة البيانات بنسبة ٥٠٪.

حسبما ورد في عام ٢٠١٨، دخلت إن تيتي داتا في شراكة مع منظمة تطوير التكنولوجيا الصناعية والطاقة الجديدة اليابانية - وهي شركة تابعة لوزارة الاقتصاد اليابانية - للتعاون في منصة بلوكتشين لمجال التجارة.