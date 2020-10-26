المستشار العام لتيثر يضاعف دعمه لبيتر ماكورماك

تام شمس - الاثنين 26 أكتوبر 2020 02:52 صباحاً - يقاوم ستيوارت هوغنر، المستشار العام لشركة تيثر وبورصة بيتفينكس للعملات المشفرة، المزاعم بأن شركة العملة المستقرة قد تخلت عن مقدم البودكاست بيتر ماكورماك في دعواه القضائية ضد كريغ رايت، المواطن الأسترالي الذي يدعي أنه ساتوشي ناكاموتو.

في تغريدة بتاريخ ٢٤ أكتوبر من هوغنر، وصف المستشار العام مقالًا حديثًا من منصة العملات المشفرة الإعلامية كوين غيك ذكر أن تيثر قد سحبت التمويل من ماكورماك في معركته القانونية ضد رايت بأنه "كذبة". كوين غيك مملوكة لكالفن آير، أحد كبار مؤيدي رايت الذي يدعم مزاعمه بأن رايت هو منشئ بيتكوين (BTC).

حيث قال هوغنر إن "تيثر تدعم بيتر ماكورماك وتؤمن أنه على حق".

في أبريل ٢٠١٩، رفع رايت دعوى تشهير ضد ماكورماك في المملكة المتحدة متهمًا المواطن الأسترالي بالاحتيال والادعاء كذبًا أنه ساتوشي. وقد صرح هوغنر في ذلك الوقت أن تيثر سوف "تقف وراء" ما فعله مقدم بودكاست بيتكوين في دفاعه ضد رايت، والذي ألمح إلى الدعم المالي.

ومع ذلك، ردًا على نفي هوغنر، لم يتراجع آير.

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حيث قال آير على تويتر: "لقد تلقيت نسخة من خطاب محامي بيتر بأنه يريد التسوية بسبب قطع تمويله". "تيثر قالت إنها هي من تموله، لذا فإن هذا يعني أن تيثر تقطع التمويل. وإذا كانت تيثر لا تزال تمول، فهذا ليس له معنى".

واستمر في الترويج لبيتكوين إس في (BSV)، والتي يعتبر كل من آير ورايت من المؤيدين لها:

"استنتاجي هو أن المديرين التنفيذيين في تيثر يعرفون بالفعل أن كريغ هو ساتوشي وهذه كلها مجرد لعبة كبيرة لمتابعة عمليات الاحتيال الخاصة. وستكون حركة ذكية منهم أن يقوموا بنقل تيثر إلى بيتكوين إس في والتخلي عن بيتكوين".

رفع رايت عدة دعاوى تشهير ضد منافسين محتملين في صناعة العملات المشفرة. في أغسطس، رفع دعوى تشهير ضد روجر فير، مؤيد بيتكوين كاش (BCH) في المحكمة العليا في أنتيغوا وبربودا. جاء ذلك في أعقاب رفض المحكمة العليا في إنجلترا دعوى مماثلة رفعها رايت ضد فير في عام ٢٠١٩. ومع ذلك، في أبريل، تخلى أيضًا عن دعوى تشهير بقيمة ١٢٥٠٠٠ دولار ضد الرئيس التنفيذي لشركة بلوكستريم، آدم باك، ووافق على سداد الرسوم القانونية.