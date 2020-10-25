مورفر لابز تحاول حل مشكلات سوق التنبؤات المعقدة

تام شمس - الأحد 25 أكتوبر 2020 06:52 مساءً - في ٣١ أغسطس ٢٠٢٠، أعلنت مورفر لابز عن إطلاق منصة التداول والتنبؤ بالعقود القائمة على إيثريوم، مورفر، بهدف معلن وهو تزويد المستخدمين بوصول غير محدود إلى الصفقات الطويلة والقصيرة للأسهم والسلع في العالم الحقيقي وأسواق الفوركس.

ومع ذلك، فقد ثبت تاريخيًا أن العوائق التقنية لمثل هذا الهدف يصعب التعامل معها.

في مقابلة حديثة مع كوينتيليغراف، أوضح مارتن فورهلر، الرئيس التنفيذي لشركة مورفر لابز، أن رؤية مورفر تتمثل في السماح بالوصول إلى فئات الأصول في جميع أنحاء العالم والتي عادة ما تحتوي على حواجز متعددة في شكل قيود جغرافية ووسطاء ورسوم باهظة.

حيث قال فورهلر إن "الهدف من المنصة هو تمكين أي شخص يعيش على الأرض من تداول الأصول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مع فرض رسوم مخفضة ودون الحاجة إلى طرف مقابل".

تحمل العديد من المشاريع طموحات مماثلة، ولكن أعاقتها المشكلة التي تبدو مستعصية على الحل والتي تنشأ عندما تحاول المشاريع أن توفر للمستخدمين على السلسلة إمكانية الوصول إلى أصول العالم الحقيقي وحركة أسعارها: السيولة.

على سبيل المثال، تسمح سنثيتيكس للمستخدمين بسك الأصول الاصطناعية التي تتبع أسعار الأصول في العالم الحقيقي مثل الذهب أو مؤشر أسهم نيكاي. ومع ذلك، تتطلب منصتهم من المستخدمين الاحتفاظ بكمية من توكنات SNX بنسبة ٦٠٠٪ من قيمة محفظة الأصول الاصطناعية الخاصة بهم من أجل سك مواد تركيبية جديدة أو سحب أموالهم.

وبالمثل، يسمح سوق التنبؤ أوغور للمستخدمين بالمراهنة على نتائج أحداث العالم الحقيقي - على سبيل المثال، إذا تجاوز سعر أصل معين حدًا معينًا خلال تاريخ محدد - لكن البروتوكول لم ينجح أبدًا في اختراق ٣ ملايين دولار في القيمة المقفلة وفقًا لديفي بالس.

في هذه الحالات، تأتي السيولة إما على شكل دجاجة مضمونة بشكل كبير، أو بيضة لا تفقس أبدًا.

وفي غضون ذلك، تحاول مورفر معالجة مشكلة السيولة من خلال حل اقتصادي مرمّز.

حيث يوضح فورهلر أن "عقد [مورفر] الذكي ينشئ أو يدمر توكن MPH اعتمادًا على نتيجة رهان". "على سبيل المثال يصبح رهان ١٠٠ توكن MPH على أبل ١١٠ MPH إذا ربحت أبل ١٠٪، أو ٩٠ MPH إذا خسرت أبل ١٠٪".

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يسمح نظام النظراء إلى العقود هذا بسيولة غير محدودة افتراضيًا، حيث يمكن لأي مستخدم الدخول والخروج من رهان مقوم بتوكنات MPH من أي حجم.

ومع ذلك، يحذر هريستو بيانكوف، خبير الاقتصاد المرمّز وكبير مسؤولي البيانات في ريينو، من أن هذا النموذج قد يؤدي إلى مواقف تجف فيها السيولة لحاملي MPH.

حيث أوضح بيانكوف لكوينتيليغراف قائلًا: "لإعطاء مثال، إذا تم تداول ١ MPH حاليًا مقابل ٠,٠١٥ داي ثم فجأة يتضاعف إجمالي المعروض من MPH (نظرًا لتضاعف قيمة الأصل الأساسي)، فهل سيكون من الممكن بيع جميع MPH التي تم سكها حديثًا مقابل ٠,٠١٥ داي لكل منها (تعريف السيولة)، أم أن هذا سيؤدي إلى انخفاض سعر MPH (مما يشير إلى أن التوكن غير سائل مقابل العملات الأخرى الراسخة)؟"

وعند سؤاله عن هذه الديناميكية، يؤكد فورهلر أن مثل هذه التقلبات في القيمة تحدث في أسواق العالم الحقيقي أيضًا، وإن كان ذلك بحد أدنى من التطرف.

"إذا كان لدى المستخدم العادي عائدًا بنسبة خمسة بالمائة على سبيل المثال سنويًا، فهناك خمسة بالمائة أكثر من توكنات MPH في ذلك العام. وبافتراض ثبات القيمة السوقية، فإن المستخدمين الذين تزيد عوائدهم عن خمسة في المائة هم فقط من يحققون أرباحًا، في حين أن كل من لديه عوائد أقل يتعرض للخسارة".

قد يبدو هذا غريبًا في البداية، لكنه مجرد تكرار لما يحدث في الأسواق التقليدية. المتداولون الذين لا يتفوقون في الأداء على معدل التضخم يخسرون، حتى لو كانت عائداتهم الاسمية إيجابية".

وحتى الآن، كانت نتائج نموذج مورفر مختلطة. وفقًا لفورهلر، فقد اجتذبت مورفر خلال شهرين تقريبًا منذ إطلاقها ٢٨ ألف مستخدم. ومع ذلك، فقد أبلغ حساب مورفر على تويتر عن العديد من حالات انقطاع السحب.

في حين يبقى أن نرى إذا ما كانت مورفر ستكون قادرة على حل المشكلات التي تواجهها أسواق التنبؤ، يظل فورهلر متعصبًا للمهمة النهائية: توفير الوصول العالمي إلى أصول العالم الحقيقي دون وسطاء: