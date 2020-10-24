جي بي مورغان تتحول إلى الاتجاه الصعودي حول بيتكوين مشيرًا إلى "الارتفاع المحتمل على المدى الطويل"

تام شمس - السبت 24 أكتوبر 2020 11:55 مساءً - قالت جي بي مورغان، شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية العملاقة البالغة ٣١٦ مليار دولار، إن الاتجاه الصعودي المحتمل على المدى الطويل لبيتكوين (BTC) "كبير". يأتي هذا الموقف المتفائل الجديد تجاه العملة المشفرة المهيمنة بعد أن سمحت باي بال لمستخدميها بشراء وبيع أصول العملات المشفرة.

العامل الرئيسي الذي طرحه قسم استراتيجية الأسواق العالمية في جي بي مورغان هو منافسة بيتكوين مع الذهب. حيث تنص الملاحظة التي حصلت عليها بيزنس إنسايدر على ما يلي:

"نحن نؤمن أن الارتفاع المحتمل على المدى الطويل لعملة بيتكوين كبير إذا كانت تتنافس بشكل مكثف مع الذهب كعملة "بديلة"، وبالنظر إلى أن جيل الألفية سيصبح بمرور الوقت مكونًا أكثر أهمية في عالم المستثمرين."

حدد المحللون أيضًا فجوة التقييم الكبيرة بين بيتكوين والذهب. حيث يقال إن ٢,٦ تريليون دولار على الأقل مخزنة في الصناديق المتداولة في بورصة (ETFs) للذهب والسبائك. في المقابل، لا تزال القيمة السوقية لبيتكوين عند ٢٤٠ مليار دولار.

يلمح جي بي مورغان إلى ثلاثة أسباب رئيسية لموجة ارتفاع بيتكوين

أكدت مذكرة جي بي مورغان بشكل أساسي على ثلاثة أسباب رئيسية لدعم إمكانات النمو على المدى الطويل لبيتكوين.

أولًا، يجب أن ترتفع عملة بيتكوين ١٠ مرات لتتناسب مع استثمار القطاع الخاص في الذهب. ثانيًا، العملات المشفرة لها فائدة عالية. ثالثًا، يمكن أن تجذب بيتكوين جيل الألفية على المدى الطويل.

بعد تكامل عمليات شراء العملات المشفرة بواسطة باي بال والزيادة السريعة في الطلب المؤسسي، يُنظر إلى بيتكوين بشكل متزايد على أنه أصل آمن.

وهناك فرق كبير في تقييم الذهب وبيتكوين. فعلى الرغم من الاعتراف بالأول على أنه أصل آمن لفترة طويلة، فإن بيتكوين لديها العديد من المزايا المميزة. حيث قال محللو جي بي مورغان:

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"من الناحية الفنية، يجب أن ترتفع القيمة السوقية لعملة بيتكوين ١٠ مرات من هنا لتتناسب مع إجمالي استثمارات القطاع الخاص في الذهب عبر صناديق الاستثمار المتداولة أو السبائك والعملات."

واحدة من مزايا بيتكوين على الذهب هي الاستخدامات. فبيتكوين هي شبكة بلوكتشين في جوهرها. وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين إرسال بيتكوين لبعضهم البعض في دفتر السجلات العام، بكفاءة وعملية. لكن لنقل الذهب، يجب أن يكون هناك تسليم مادي، الأمر الذي يصبح صعبًا.

وكما هو واضح في العديد من عمليات تحويل المحفظة الباردة، من الأسهل نقل رأس مال بقيمة مليار دولار على بلوكتشين بيتكوين بدلًا من نقل الذهب المادي. وأوضح محللو البنك كذلك:

"تستمد العملات المشفرة قيمتها ليس فقط لأنها تعمل كمخازن للثروة ولكن أيضًا بسبب فائدتها كوسيلة للدفع. وكلما زاد عدد الوكلاء الاقتصاديين الذين يقبلون العملات المشفرة كوسيلة للدفع في المستقبل، زادت فائدتها وقيمتها."

مخطط سعر بيتكوين الشهري. المصدر: تريدينغ فيو.كوم

كم من الوقت ستستغرق بيتكوين لسد الفجوة مع الذهب؟

لا تزال بيتكوين في طور التكون من حيث البنية التحتية والتطوير والاعتماد السائد. وحسبما أفاد كوينتيليغراف، قام ٧٪ فقط من الأمريكيين بشراء بيتكوين سابقًا، وفقًا لدراسة.

لا تزال بعض الأسواق الرئيسية، مثل كندا، تفتقر إلى سوق صرف جيد التنظيم. ولا تزال البنوك الكبيرة لم تقدم الوصاية على الأصول المشفرة، وهذا يمنح بيتكوين مجالًا كبيرًا للنمو في السنوات الخمس إلى العشر القادمة.