باحث إيثريوم فيرجيل غريفيث يقدم طلبًا لرفض تهمة التآمر في كوريا الشمالية

تام شمس - السبت 24 أكتوبر 2020 08:55 مساءً - قدم فيرجيل غريفيث، الباحث السابق في مؤسسة إيثريوم المتهم بالتآمر لخرق العقوبات الأمريكية ضد جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية، طلبًا يوم الخميس لرفض التهمة الموجهة إليه على أساس أن المدعين العامين من المنطقة الجنوبية لنيويورك فشلوا في تحديد جريمة غريفيث بشكل صحيح.

تم القبض على غريفيث، ٣٧ عامًا، من قبل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي يوم ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩ بعد عرض تقديمي في مؤتمر في كوريا الشمالية في أبريل.

ويزعم المدعون أن غريفيث قدم في المؤتمر خدمات إلى حكومة كوريا الشمالية في شكل "معلومات قيمة" قدمها لمسؤولي كوريا الديمقراطية، وأنه "شارك في محادثات" حول كيفية استخدام تقنية بلوكتشين لتجنب العقوبات.

في غضون ذلك، يؤكد جريفيث أن عرضه التقديمي كان "خطابًا عامًا للغاية يعتمد على المعلومات المتاحة للجمهور".

يتوقف اقتراح يوم الخميس لرفض التهمة الآن على إذا ما كان التخطيط وتقديم هذا العرض التقديمي يمكن تفسيره على أنه مؤامرة لانتهاك العقوبات.

في الدعوى، يجادل غريفيث بأنه بسبب عدم حصوله على أجر مقابل حضوره ولم يكن متعاقدًا كمستشار، فإن لم يكن يقدم "خدمة" إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وأن خطابه محمي من حظر الحكومة الأمريكية بموجب التعديل الأول .

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بالإضافة إلى ذلك، يجادل غريفيث بأن عرضه يندرج صراحةً تحت استثناء في قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية لمشاركة "المعلومات" و "المواد الإعلامية".

وأضافت الدعوى:

"إذا لم يكن الخطاب الذي ألقاه السيد غريفيث" معلومات "، فلا شيء كذلك".

حسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، قسمت حالة غريفيث مجتمع العملات المشفرة.

ففي ديسمبر، دافع فيتاليك بوتيرين، أحد مؤسسي إيثريوم، عن غريفيث، قائلًا: