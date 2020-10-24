لا تزال بلوكتشين بعيدة عن النضج، حسبما يقول وزير تكنولوجيا المعلومات الصيني السابق

تام شمس - السبت 24 أكتوبر 2020 03:51 صباحاً - يعتقد وو تشونغتسي، نائب وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني السابق وخبير الاقتصاد الرقمي المعروف، أن تقنية بلوكتشين لا تزال حديثة العهد.

فخلال مقابلة مع ذا بيبر، صرح وزير تكنولوجيا المعلومات السابق أيضًا أنه لا يزال هناك "فرق كبير بين مكانة الصين والاقتصادات الرائدة مثل الولايات المتحدة وأوروبا" فيما يتعلق بتطوير النظم البيئية القائمة على بلوكتشين.

ومع ذلك، أشار وو إلى أن الصين قد تحسنت عبر عدد من القطاعات الضرورية لتطوير بلوكتشين، بما في ذلك تصنيع الأجهزة، وخدمات المنصة والأمن، والاستثمار الصناعي، والتنمية المالية، مضيفًا أنه:

"مع التطور المبتكر لتكنولوجيا وصناعة بلوكتشين، يتسارع التطبيق، ويستمر نطاق الصناعة في الزيادة. ومن المتوقع أن يصبح هذا المجال نقطة نمو اقتصادي جديدة في المستقبل." Advertisements

في ما أسماه "التقدم السريع" للبنية التحتية لبلوكتشين في الصين، صرح الوزير السابق أن التكنولوجيا الموزعة ستوفر فرصًا جديدة لدمج وتطوير تقنيات جديدة مثل الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والإنترنت الصناعي.

أوضح تقرير حديث صادر عن سيكيوريتيس كيف أن الشركات الصينية المدرجة في البورصة تنفق الملايين التي خصصتها على البحث والتطوير في بلوكتشين.

وقد استطلعت الدراسة ٢٣ شركة في الصين بدأت العمل مع بلوكتشين في عام ٢٠١٦. وتشير الأرقام إلى أن الشركات تخصص ٢٠٪ في المتوسط ​​من إيراداتها السنوية لمثل هذه الأغراض. ويتم إنفاق غالبية هذه الأموال لمزيد من الحلول ذات الصلة بالحكومة.