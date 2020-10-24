هجوم الروبوتات! باكسفول تحارب الآلاف من التهديدات الآلية

تام شمس - السبت 24 أكتوبر 2020 02:49 صباحاً - نجح باكسفول، وهو سوق للعملات المشفرة من نظير إلى نظير، في صد عدد من التهديدات الخطيرة، بما في ذلك ٢٢٠٠٠٠ هجوم روبوت ومجموعة متنوعة من حيل الهندسة الاجتماعية - كل ذلك في غضون شهرين.

وخلال نفس الفترة الزمنية، تمكن المتسللون من سرقة ما يقرب من ٢٠٠ مليون دولار من العملات المشفرة من بورصة كيو كوين، وشهد هجوم آخر غير متصل سرقة ٥,٤ ملايين دولار من إيتربيز.

قالت باكسفول إن المهاجمين المزعومين حاولوا استخدام الروبوتات الآلية لشق طريقهم إلى حسابات مملوكة لمستخدمي المشروع:

"الروبوتات، التي يُقال إنها تولد حوالي ربع حركة مرور الويب العالمية، هي في الواقع برامج تحاكي إجراءات جهاز حقيقي للأغراض المطلوبة. وهي تمثل صداعًا كبيرًا لشركات التجارة الإلكترونية اليوم، حيث يستخدمها مجرمو الإنترنت لسرقة الأموال أو فرض بيانات اعتماد المستخدم بالقوة أو تنفيذ هجمات حجب الخدمة".

قدم الإغلاق العالمي للمجرمين عددًا من الفرص الفريدة. وعلى الرغم من أنه ليس الأكبر من حيث الضرر، فإن أكثر عمليات الاستغلال من هذا النوع التي تم الإعلان عنها هي تلك التي ارتكبها عدد قليل من المراهقين الذين تمكنوا من اختراق بعض أكبر حسابات تويتر.