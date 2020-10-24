حكومة كوريا الجنوبية لا تعرف من سيحمي بورصات العملات المشفرة من مخترقي كيم جونغ أون

تام شمس - السبت 24 أكتوبر 2020 02:49 صباحاً - كان هناك نقاش سياسي ساخن حول من يجب أن يتحمل مسؤولية مواجهة الاختراقات الكورية الشمالية التي تستهدف بورصات العملة المشفرة في كوريا الجنوبية. ففي الآونة الأخيرة، أوضحت هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية أنها لا ترى هذه المشكلة على أنها أي من أعمالها.

ووفقًا لإف إن نيوز، ردت لجنة الخدمات المالية (FSC)، على استفسار مكتوب من لجنة الشؤون السياسية في الجمعية الوطنية يوم ٢٣ أكتوبر. وتقول اللجنة إنها ليست مسؤولة عن العملات المشفرة المسروقة أثناء هجمات المتسللين التي ترعاها نظام كيم جونغ أون، مثل لازاروس غروب، في بورصات العملات المشفرة.

ووفقًا للتقرير، جادلت هيئة الرقابة بأن بورصات العملات المشفرة لا تخضع لولايتها القضائية دون تقديم مزيد من التفاصيل حول هذه المسألة. وقد قاموا بتحويل المسؤولية إلى وزارة الشؤون الخارجية ولجنة الاتصالات الكورية (KCC).

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لكن كلًا من الوزارة ولجنة الاتصالات الكورية تعتقدان أن لجنة الخدمات المالية لا تزال مسؤولة عن أي أضرار تلحق بشركات العملات المشفرة، لأنها مرتبطة بالمسائل المالية. ويستشهد الزوج بموقف لجنة الخدمات المالية "كجهة مسؤولة عن الإدارة والإشراف على موفري الأصول الافتراضية مثل بورصات العملات المشفرة".

النائب سيونغ إيل جونغ، سكرتير الحزب المعارض في لجنة الشؤون السياسية في الجمعية الوطنية، لا يتفق مع موقف لجنة الخدمات المالية. وذكّرهم أنه "مع إقرار قانون العملات المشفرة الكوري الجنوبي المنقح، أصبحت جميع الأمور المتعلقة بالعملات المشفرة مهمة لجنة الخدمات المالية."

في فبراير، تم الإبلاغ عن أن لازاروس غروب استهدفت العديد من بورصات العملات المشفرة في عام ٢٠١٩. وتضمنت إحدى الهجمات إنشاء موقع روبوتات تداول مزيف ولكنه واقعي تم تقديمه لموظفي بورصة درغون إكس.