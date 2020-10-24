وكالة مراقبة مكافحة غسل الأموال الأمريكية تريد معلومات عن جميع معاملات العملات المشفرة الدولية التي تزيد عن ٢٥٠ دولارًا

تام شمس - السبت 24 أكتوبر 2020 02:49 صباحاً - تتطلع شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) والاحتياطي الفيدرالي إلى الحصول على مزيد من المعلومات حول المعاملات الأصغر من أي وقت مضى.

ووفقًا لإشعار وضع القواعد المقترحة الذي نُشر يوم الجمعة، تريد الوكالات خفض العتبة البالغة ٣٠٠٠ دولار التي تم تحديدها في عام ١٩٩٥ إلى ٢٥٠ دولارًا أمريكيًا للمعاملات الدولية، مما يعني أن المؤسسات المالية ستحتاج إلى تبادل معلومات العملاء جنبًا إلى جنب مع جميع المعاملات التي تزيد عن ٢٥٠ دولارًا والتي تبدأ أو تنتهي خارج الولايات المتحدة. وهذا يعني أن قاعدة السفر، كما هي معروفة، ستنطبق على مبالغ صغيرة جدًا من الأموال المتداولة.

يستدعي التغيير المقترح تحديدًا "العملات الافتراضية القابلة للتحويل"، قائلًا إنها ستندرج أيضًا في فئة الأموال لأغراض هذه القاعدة.

والمعلومات التي تحتاج المؤسسات المالية لتبادلها بموجب قانون السفر هي:

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"(أ) اسم المُنشئ أو المرسل وعنوانه؛ (ب) مبلغ السداد أو أمر الإحالة؛ (ج) تاريخ تنفيذ أمر الدفع أو التحويل؛ (د) أي تعليمات دفع مستلمة من المُنشئ أو المرسل مع أمر الدفع أو التحويل؛ و(هـ) هوية بنك المستفيد أو المؤسسة المالية للمستلم".

وهذا يعني أن الكثير من المعلومات الشخصية التي قد تحتاج بورصة العملات المشفرة إلى تخزينها جنبًا إلى جنب مع حساب المستخدم، مما يشكل تهديدًا كبيرًا لأمن البيانات. علاوة على ذلك، يتضمن هذا التغيير تفويضًا مفاده أن المؤسسات المالية تعرف الأصل الجغرافي لكل معاملة تتجاوز عتبة ٢٥٠ دولارًا.

تعمل مجموعة العمل المالي على تطبيق قاعدة مماثلة في جميع أنحاء العالم، والتي ثبت أنها مثيرة للجدل إلى حد كبير داخل عالم العملات المشفرة. ويبدو أن الأمر بجمع معلومات العملاء وتبادلها يتعارض تمامًا مع "نظام النقد الإلكتروني من نظير إلى نظير" الذي قدمه المستند التقني الخاص ببيتكوين.

وفي الوقت الحالي، يظل تحديث قاعدة السفر مجرد اقتراح. حيث تدعو شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية والمجلس الاحتياطي الفيدرالي للتعليق العام من جميع الأطراف المعنية خلال الثلاثين يومًا القادمة.