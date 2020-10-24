التوأم وينكلفوس يقولان إن ارتفاع سعر بيتكوين إلى ٥٠٠ ألف دولار أمر لا مفر منه

تام شمس - السبت 24 أكتوبر 2020 02:49 صباحاً - قال مؤسسا بورصة العملات المشفرة "جيميني"، تايلر وكاميرون وينكلفوس، إن بيتكوين (BTC) ستصل في النهاية إلى ٥٠٠٠٠٠ دولار لكل عملة خلال مقابلة أجريت مؤخرًا مع مضيف البث الصوتي بيتر ماكورماك.

حيث قال تايلر لماكورماك خلال حلقة البودكاست يوم ٢٣ أكتوبر: "السؤال الذي يدور في أذهاننا ليس هل تصل إلى ٥٠٠ ألف دولار، ولكن ما السرعة". وتأخذ أطروحته في الاعتبار القيمة السوقية للذهب والتخصيص النظري للبنك المركزي. وأشار كاميرون قائلًا "أود أن أؤكد أن ٥٠٠٠٠٠ دولار من بيتكوين هي في الواقع متحفظة للغاية وأن اللعبة لم تبدأ بالفعل".

ويبدو أن مايكروستراتيجي وآخرين يشترون كميات كبيرة من بيتكوين لاحتياطيات خزانتهم تشير إلى أن السوق قد بدأ في التحول. تساءل كاميرون "ماذا لو فعلت كل شركات فورتشن ١٠٠ أو ٥٠٠، ماذا لو بدأت البنوك المركزية في فعل ذلك؟" . وأضاف: "الأمر لم يبدأ حتى"، مشيرًا إلى أن بيتكوين في بداية أول لعبة بيسبول من تسع أشواط.

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وول ستريت ليست هنا بعد. المؤسسات ليست في بيتكوين في الوقت الحالي. لقد كانت ظاهرة في البيع بالتجزئة على مدار العقد الماضي. إذًا وول ستريت تتحدث عن ذلك، فهم على دراية بعملة بيتكوين، لكنهم ليسوا مشاركين في الواقع من وجهة نظرنا، لكن هذا بدأ يحدث".

قال كاميرون في مقابلة مع ماكورماك إن الأخوين قاما بالبدء في إعداد التقرير في يناير ٢٠٢٠.

حيث أوضح كاميرون قائلًا: "لقد بدأنا في التفكير فيما كانت تفعله الحكومة بالدولار الأمريكي على مدار العقد الماضي أو نحو ذلك ونوع المتاجر التقليدية ذات القيمة والتحوط". أوقف التوأم العمل في التقرير في مارس عندما احتلت جائحة كوفيد المشهد العالمي. واستأنفا العمل بعد عدة أشهر بعد تقييم التغيرات الاقتصادية التي أحدثها الفيروس.