العملات المستقرة تنطلق بجموح في الأيام التي سبقت طفرة بيتكوين الأخيرة

تام شمس - السبت 24 أكتوبر 2020 12:51 صباحاً - في الأيام التي سبقت الارتفاع الأخير في أسعار بيتكوين، أصبحت العملات المستقرة جامحة، وأظهرت بعض السلوك غير المسبوق إلى حد كبير.

Stablecoins: all stablecoins inflow transaction and address count of all exchanges. Source: CryptoQuant.

العملات المستقرة: جميع معاملات تدفق العملات المستقرة وعدد عناوين جميع البورصات. المصدر: كريبتو كوانت.

في ١٨ أكتوبر، وصلت العملات المستقرة التي تنتقل إلى البورصات إلى مستويات قياسية بلغت ٦٠٠٠٠ و٥٦٠٠٠ على التوالي، وفقًا لبيانات من كريبتو كوانت. تتبعت بيانات المنفذ تيثر على إيثريوم وPAX وUSDC وTUSD وداي وSAI وBUSD وHUSD وUSDK. عندما يتعلق الأمر بالتدفق الإجمالي لجميع العملات المستقرة من حيث قيمة الدولار، لم يتم اكتشاف اتجاهات غير عادية.

تدفقات العملات المستقرة إلى البورصات. المصدر: كريبتو كوانت.

قال الرئيس التنفيذي لشركة كريبتو كوانت كي يونغ جو لكوينتيليغراف إنه على الرغم من أن التدفقات الواردة لم تكن ضخمة من حيث قيمة الدولار، إلا أنها تشير إلى اتجاه صعودي بين المستثمرين الأفراد:

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"عادة ما يعني الإيداع من المزيد من المستثمرين الأفراد أن معنويات السوق تتحول إلى اتجاه صعودي".

يعتقد جو أن العنوان المرتفع للسوق وعدد المعاملات يشير إلى أن التدفقات الواردة كانت تأتي من عدد كبير من المستثمرين الأفراد وليس من عدد قليل من اللاعبين الكبار. الافتراض هو أن المستثمرين يرسلون عملات مستقرة إلى البورصات عندما يخططون لتحويلها إلى أصول عملات مشفرة أخرى - في المقام الأول بيتكوين. بالأمس، أصدرت تيثر ٤٥٠ مليون دولار أمريكي على شبكة ترون (TRX). وأوضح مسؤول التكنولوجيا في الشركة باولو أردوينو سابقًا أن المبلغ مصرح به، ولكن لم يتم إصداره:

"إعلان للخدمة العامة: تم إضفة مخزون ٣٠٠ مليون دولار أمريكي على شبكة ترون. ترجى ملاحظة أن هذه معاملة مصرح بها ولكنها غير صادرة، مما يعني أنه سيتم استخدام هذا المبلغ كمخزون لطلبات الإصدار للفترة التالية."

القيمة السوقية لتيثر ٢٠٢٠. المصدر: كوين ماركت كاب

تضاعفت القيمة السوقية لشركة تيثر أربع مرات في عام ٢٠٢٠، حيث بدأت العام بمبلغ ٤ مليارات دولار وارتفعت إلى ١٦ مليار دولار في وقت كتابة المقالة. وفي الوقت نفسه، انخفضت أرصدة بيتكوين في البورصات الرئيسية إلى أقل من ٢,٥ بيتكوين لأول مرة منذ سنوات.