منصة تداول البيتكوين Bitcoin بالمراجحة او الأربتراج ArbiSmart

يمكنكم الأن تحقيق مكاسب كبيرة قد تصل الى 45% سنويا بالعملات المشفرة و البيتكوين عبر منصات تداول البيتكوين Bitcoin بالمراجحة او الأربتراج التي تخول لك بيع و شراء العملات المشفرة بين المنصات من أجل كسب عائد على الفرق في السعر بين المنصات.

منصة تداول البيتكوين Bitcoin بالمراجحة ArbiSmart

منصة ArbiSmart عبارة عن منصة الموازنة في أسعار العملات المشفرة المؤتمتة بالكامل ومرخصة من الاتحاد الأوروبي تتيح لك إيداع الأموال على شكل عملات نقدية محلية أو عملات مشفرة عبر خورزميات متقدمة القائمة على الذكاء الاصطناعي في النظام الأساسي مما يسمح لك بأن تصل الى دخل ثابث و بشكل أوتوماتيكي.

كيف يعقل ذلك؟ ماذا لو انخفض سعر البيتكوين؟

تعتبر موازنة العملات المشفرة من أقل أشكال الاستثمار خطورة. والسبب هو أنه على عكس تداول العملات الرقمية العادي ، فإن المراجحة في العملات الرقمية تتضمن الاستفادة من سيناريو اختلاف سعر العملة بين المنصات حيث يمكن أن تكون العملة المشفرة متاحة مؤقتًا بأسعار مختلفة ، في نفس الوقت ، في بورصات متعددة.

السعر الإجمالي لعملة البيتكوين أي متوسط السعر بين كل أسعار المنصات ليس له صلة بمنصة ArbiSmart في جني الأرباح. حيث أن المنصة مصممة على جلب سعر البيتكوين من كل منصة على حدة، مما يجعلك أن تقوم بالعديد من أوامر الشراء و البيع بين المنصات عبر منصة واحدة و كل هذا عبر النظام الآلي للمنصة، بسرعة وكفاءة لا مثيل لها. نظام المنصة يقوم بعمل مسح لسعر العملات المشفرة من 35 بورصة مختلفة في وقت واحد لتحديد التباينات بين الأسعار القصيرة الأجل. يشتري النظام العملة حيث يتم عرضها بأقل سعر متاح ثم يبيعها على الفور في البورصة حيث يوجد سعر العملة مرتفع مما يجعلك تحقق ارباحا عبر ذلك الإختلاف السعري الحاصل بين المنصات في وقت قصير.

هل يمكن الوثوق في منصة ArbiSmart؟

واحدة من نقاط البيع الرئيسية لشركة ArbiSmart هي أن الشركة مرخصة من الاتحاد الأوروبي. كمزود خدمات مالية منظم بالكامل ، فإنه يلتزم بالمتطلبات الصارمة المصممة لحماية سلامة حسابات العملاء. هناك إشراف إلزامي ، مع تدقيق خارجي منتظم ، بالإضافة إلى ضمانات بما في ذلك صندوق تأمين لتغطية رأس مال العميل بالكامل ، وإجراءات التحقق من غسل الأموال والتحقق من الهوية ، بالإضافة إلى عمليات التحقق الأمنية عالية المستوى وتشفير البيانات وبروتوكولات الأمان.

بالإضافة إلى ذلك ، تُظهر سهولة الوصول إلى الدعم أن الشركة تأخذ مسؤولية عملائها على محمل الجد. يمكن لمستخدمي النظام الأساسي الحصول على دعم شخصي مخصص عبر قنوات متعددة ولا يقتصر الأمر على مجرد التعثر مع بعض برامج الدردشة الألية.

عندما يتعلق الأمر بأي شركة جديدة في التشفير ، فإن الاختبار الرئيسي هو ما يقولة الذين قد جربوا خدمات الشركة.

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ماذا يقول الناس عن الشركة؟

بالنظر إلى مواقع التواصل الاجتماعي مثل Facebook و Telegram و Twitter ، يبدو أنه لا توجد أي تعيقات سلبية عن الشركة وأن التعليقات بشكل عام إيجابية للغاية. تتمتع الشركة بسمعة طيبة وبعض تقييمات العملاء المتحمسة جدًا.

هل يجب أن أنتظر سنة كاملة لأحقق الأربح؟

توفر منصة ArbiSmart عوائد سنوية تتراوح من 10.8% إلى 45% ، اعتمادًا على المبلغ الذي تستثمره. تحدد الشركة المبلغ الدقيق الذي يمكن أن تتوقع كسبه في كل مستوى من مستويات الحساب على أساس سنوي وشهري.

على سبيل المثال ، إذا قمت بإيداع 25000 يورو ، فستحصل على 24% سنويًا ، أي 6000 يورو كدخل سلبي ، وعلى أساس شهري ستكسب 2% ، أي ما يعادل 500 يورو. يتم كسب الأرباح يوميًا ويمكن سحبها بعملة البيتكوين او الإثريوم أو اليورو في أي وقت. لذلك ، سيتم احتساب الأموال التي تتلقاها حتى يوم السحب المحدد.

من المحتمل أن تكون الأرباح أعلى من الأرقام التي تضمنها ArbiSmart ، لأنه عندما تقوم بالتسجيل في ArbiSmart وإيداع العملة ، يتم تحويل أموالك إلى رمز RBIS ، الرمز الأصلي للمنصة ، ثم استخدامها في تداول المراجحة في العملات الرقمية المشفرة.

هذا يعني أنه بالإضافة إلى أرباح المراجحة الخاصة بك ، ستكسب أيضًا مكاسب رأسمالية من القيمة المتزايدة لرمز المنصة. لم يرتفع RBIS في القيمة بنسبة 120% فقط في 18 شهرًا منذ طرحه ، ولكنه يشهد نموًا لا يصدق مع زيادة السيولة وشعبية المنصة. في الأشهر الثمانية عشر القادمة وحدها ، من المتوقع أن يرتفع الرمز بنسبة 3000%.

يبدو أن ArbiSmart يرقى إلى مستوى الذي يرغبه كل المتداولون في العملات المشفرة، من خلال منصة آمنة ومنظمة ، ومساعدة مهنية وشخصية ، وبالطبع ، والأهم من ذلك ، عبر المنصة يمكنك تحقيقي دخل سلبي كبير عبر العملات المشفرة و البيتكوين بالخصوص، دون أي مخاطر تقريبًا. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن الشركة أو تداول المراجحة بشكل عام ، فقم بتسجيل حساب مجاني عبر arbismart.com