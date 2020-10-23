نجم كرة القدم الياباني كيسوكي هوندا يُطلق عملة مشفرة خاصة به

تام شمس - الجمعة 23 أكتوبر 2020 03:52 مساءً - أطلق لاعب كرة قدم ياباني محترف عملته المشفرة لتعزيز مشاركة المعجبين.

حيث أطلق كيسوكي هوندا، لاعب وسط اليابان السابق وقائد فريق بوتافوغو البرازيلي للمحترفين حاليًا، توكنه الخاص لبناء علاقات جديدة مع جماهيره، حسبما أفاد كوينتيليغراف اليابان يوم ٢٢ أكتوبر.

وقد تم إطلاق ما يسمى بـ "كيه إس كيه هوندا كوين" يوم الخميس عبر رالي.يو، وهي منصة بلوكتشين لإنشاء تطبيقات دفق الفيديو والألعاب. وتهدف العملة الجديدة إلى تمكين المشجعين من التفاعل مع هوندا.

سيتمكن حاملو توكن كيه إس كيه هوندا من الحصول على محتوى حصري من هوندا بالإضافة إلى التفاعل مع اللاعب عبر القنوات الخاصة على ديسكورد. حيث صرح هوندا: "قررنا إنشاء توكن اجتماعي لبناء علاقات جديدة مع أكثر المعجبين ولاءً لنا".

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وقد أوضح لاعب كرة القدم المعروف عالميًا أن التوكن الجديد سيسمح له بالتواصل مع المعجبين بطريقة أكثر انفتاحًا، مما يوفر شفافية بنسبة ١٠٠٪ في معرفة من يملك العملات في مجتمع المعجبين.

يتجه مجتمع كرة القدم العالمي بشكل أعمق إلى صناعة العملات المشفرة وبلوكتشين بحثًا عن طرق جديدة لربط النجوم بمعجبيهم.

ففي ١٥ أكتوبر، وقع نادي كرة القدم الأعلى في الدوري الروسي - زينيت سانت بطرسبرغ - على منصة الألعاب القائمة على بلوكتشين سورار لإصدار بطاقات رقمية قابلة للتجميع والتداول. وفي سبتمبر ٢٠٢٠، وقع نادي إس إس لازيو الرياضي الإيطالي المحترف صفقة متعددة السنوات مع منصة تداول العملات المشفرة ستورم غين، مما يتيح خيارات جديدة لمشاركة المعجبين من خلال العملات المشفرة.