خبيرٌ بالدولة: روسيا ليست بحاجة إلى أن تكون أول من يصدر عملة رقمية

تام شمس - الجمعة 23 أكتوبر 2020 03:52 مساءً - جادل مسؤول روسي بأنه كان على الدولة أن تبدأ بحثًا عن عملة رقمية للبنك المركزي قبل أربع سنوات من أجل ادعاء الريادة في هذا المجال.

ومع ذلك، وفقًا لديمتري بيسكوف، الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي بشأن التطور الرقمي والتكنولوجي، فإن ميزة المحرك الأول تجلب أيضًا عددًا من المخاطر من حيث الاستقرار المالي.

ووفقًا لخدمة الأخبار آر بي سي يوم ٢٣ أكتوبر، قال بيسكوف إن استراتيجية ثانية سريعة في تطوير عملة رقمية للبنك المركزي يمكن أن تكون أكثر كفاءة من أن تصبح أول جهة إصدار في العالم، مشيرًا إلى أن:

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"الخطر المالي كبير لدرجة أنه يبدو لي أن استراتيجية الثانية السريعة أكثر فاعلية من محاولة أن تكون الأولى. دعونا نرى ما يمكن أن يفعله الرواد، وما العوائق التي سيواجهونها".

كما صرح بيسكوف أن العملة الرقمية للبنك المركزي الروسي - الروبل رقمي - يمكن أن تصبح حقيقة واقعة في غضون ثلاث إلى سبع سنوات إذا بدأ التطوير الآن.

أصدر البنك المركزي الروسي رسميًا ورقة استشارية بشأن العملة الرقمية للبنك المركزي يوم ١٣ أكتوبر. وفي وقتٍ لاحق، ادعى أناتولي أكساكوف، عضو مجلس دوما الدولة الروسي والممثل الرئيسي لجهود التشريعات المتعلقة بالعملات المشفرة في روسيا، أن العملة الرقمية ستدخل مرحلة تجريبية في النصف الأول من عام ٢٠٢١. وأكساكوف واثق من أن الروبل الرقمي القادم "هو المستقبل"، في حين أن العملات المشفرة اللامركزية مثل بيتكوين (BTC) ليس لها مستقبل.