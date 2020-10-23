اعتماد التداول المباشر للعملات المشفرة في الشرق الأوسط يتعرقل بسبب السياسة والتكنولوجيا

تام شمس - الجمعة 23 أكتوبر 2020 06:51 صباحاً - تشير البيانات التي نشرتها أركان ريسرش إلى أنه على الرغم من الطلب على منصات تداول العملات المشفرة المباشر في الشرق الأوسط، فإن اللوائح ونقص البنية التحتية يؤديان إلى إبطاء التبني.

لكن المهاجرين غير المسجلين في الدول الغربية يستخدمون هذه المنصات لإرسال الأموال إلى أوطانهم.

ووفقًا لتقرير أكتوبر الصادر عن الشركة، بلغ حجم تداول العملات المشفرة المباشر من نظير إلى نظير، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حوالي ١٥٪ مما كان عليه في أواخر عام ٢٠١٧ على المنصات الرئيسية لوكال بيتكوينز وباكسفول - أو ما يقرب من ٦٨٢٠٠٠ دولار في الأسبوع.

"بشكل عام، هناك العديد من البورصات المركزية التي تقدم الخدمات في الدول العربية الأكثر تقدمًا،" حسبما جاء في التقرير. "ومع ذلك، لا تمتلك دول أخرى في المنطقة هذه البنية التحتية للبورصات، وتفتقر أيضًا إلى الاستقرار المالي والسياسي، ولكنها لم تشهد أي اعتماد ملحوظ للعملات المشفرة على منصات التداول المباشر."

هناك طلب على خدمات التداول المباشر في دول الشرق الأوسط التي تواجه التضخم، لأنها تتيح للمقيمين الحصول على الأموال من البلاد أو ببساطة التحويل إلى العملات المشفرة. وقد عانت الليرة اللبنانية من تضخم هائل في عام ٢٠٢٠. وبينما كانت إيران نقطة ساخنة للقائمين بتعدين العملات المشفرة بسبب انخفاض تكلفة الكهرباء، تعرضت عملتها أيضًا للدمار بسبب التضخم الشديد منذ أن أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات في عام ٢٠١٨.

وعلى الرغم من ذلك، تكافح بورصات التداول المباشر من نظير لنظير في كل من لبنان وإيران لتأسيس موطئ قدم بسبب "البنية التحتية الضعيفة للإنترنت والأنظمة السياسية السلبية تجاه بيتكوين."

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وبدلًا من ذلك، وجد باحثو أركان أن طرق تداول بيتكوين المباشر "الأقل تطورًا" قد نمت في المنطقة خلال نفس الفترة، مدفوعةً بتطبيقات المراسلة مثل واتساب.

أشار التقرير أيضًا إلى أن المهاجرين غير الشرعيين الذين يعيشون في الدول الغربية يتجهون إلى العملات المشفرة لإرسال الأموال إلى الوطن باستخدام بطاقات الهدايا جنبًا إلى جنب مع منصات التداول المباشر عندما تجعل القوانين المحلية إرسال العملات الرقمية أكثر صعوبة.

في سبتمبر، أعلنت باكسفول أنها لن تقدم خدماتها في فنزويلا بعد الآن بسبب اللوائح والعقوبات المتعلقة بالمكتب الأمريكي لمراقبة الأصول الأجنبية. وعلى الرغم من ذلك، استحوذت البلاد على ٤٢٪ من حجم التداول المباشر في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية، والتي تقع الآن عند ٤,٣ ملايين دولار.

تشير أركان ريسرش إلى أن المهاجرين الفنزويليين قد وجدوا "حلولًا" لإرسال الأموال إلى الوطن وسط "قيود صارمة على العملات المشفرة والرقابة الصارمة على العملة".

ووفقًا للباحثين، يمكن للمهاجرين شراء بطاقات هدايا لأي عدد من بائعي التجزئة المشهورين مثل أمازون أو مجرد بطاقة ائتمان مدفوعة مسبقًا، وإرسال صورة لها إلى العائلة والأصدقاء في الخارج. ويمكن للمستلمين بعد ذلك بيعها مقابل بيتكوين باستخدام منصة تداول مباشر وتحويلها إلى العملة المحلية. وذكر التقرير أن طريقة التحويل هذه كانت سريعة وموثوقة، لكنها تكبدت رسومًا كبيرة.

تعد بيتكوين أيضًا طريقة جيدة لإخراج الأموال من البلاد. وذكر التقرير أنه "يمكن استخدام بيتكوين كأداة لتهريب رأس المال للفنزويليين". "التضخم المفرط مشكلة كبيرة لفنزويلا وقد تسبب في مغادرة أكثر من ١٠٪ من السكان للبلاد."