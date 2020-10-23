يشاع أن باي بال يتطلع إلى الاستحواذ على خدمة حفظ العملات المشفرة "بيتغو"

تام شمس - الجمعة 23 أكتوبر 2020 02:50 صباحاً - تتطلع شركة المدفوعات العالمية باي بال إلى الاستحواذ على شركة حفظ الأصول المشفرة، حيث يدعي تقرير نشرته بلومبرغ يوم ٢٣ أكتوبر يزعم أن الشركة تجري حاليًا محادثات مع بيتغو إنك.

وزعمت مصادر مجهولة وردت في التقرير أن الشركتين قد تتوصلان إلى اتفاق في غضون أسابيع. بيتغو هي شركة حفظ متعددة التوقيعات تأسست عام ٢٠١٣. وفي عام ٢٠١٨ جمعت الشركة ١٥ مليون دولار في جولة بقيادة غولدمان ساكس وغالاكسي ديجيتال.

ومع ذلك، يُعتقد أن الصفقة غير مؤكدة، حيث أشار التقرير إلى أن: "المحادثات يمكن أن تنهار وقد تختار باي بال شراء أهداف أخرى".

تأتي الشائعات في أعقاب إعلان هذا الأسبوع أن باي بال ستطلق خدمات الدفع بالعملات المشفرة اعتبارًا من العام المقبل، والتي كانت حافزًا لدفع سعر النسبة المئوية السريعة لبيتكوين (BTC).

Advertisements

لا يشعر الجميع بسعادة غامرة من الاستحواذ المحتمل لباي بال، حيث يعرب الحساب الرسمي لثورتشين (RUNE) عن مخاوفه بشأن لامركزية بيتكوين المغلقة (WBTC)، نظرًا لأن معظم بيتكوين (BTC) المقفلة في البروتوكول مخزنة لدى بيتغو.

بالأمس، توقع ميلتيم ديميرورز، رئيس الاستراتيجية لشركة إدارة الأصول المشفرة "كوين شيرز"، أن باي بال ستسعى لإطلاق عملة مستقرة بعد أن تركت شركة المدفوعات رابطة الحوكمة لمشروع ليبرا من فيسبوك.