لا يشعر الجميع في مجال العملات المشفرة بسعادة غامرة تجاه أخبار باي بال الأخيرة

تام شمس - الجمعة 23 أكتوبر 2020 02:50 صباحاً - في حين أن الكثيرين في الصناعة كانوا سعداء بزيادة بيتكوين التي تجاوزت ١٣٢٠٠ دولار بعد إعلان أن باي بال تعتزم دمج العملة المشفرة في شبكتها، يفشل البعض في رؤية أي فوائد تتجاوز حركة الأسعار الفورية.

ووفقًا لمدونة بتاريخ ٢١ أكتوبر من ساتوشي لابز، فإن الفريق الذي يقف وراء أجهزة محفظة العملات المشفرة تريزور، فإن دفع باي بال لبدء بيع بيتكوين (BTC)، "ربما ليس لأنهم يريدون تحفيز التبني الصحي". حيث تتشابه حججهم مع تلك التي قدمها العديد من مالكي العملات المشفرة ضد تخزين الأصول الرقمية في البورصات، أي "ليست مفاتيحك، وليست عملاتك".

وقد ذكر منشور المدونة من قبل ساتوشي لابز أنه "إذا تم ضم الملايين من الوافدين الجدد إلى بيتكوين بواسطة باي بال، فقد تكون هناك فجوة معلومات خطيرة للغاية تهدد تجربتهم وتقوض المبادئ الأساسية للعملات المشفرة". "لا ينبغي لأحد أن يعتبر الأموال المملوكة بالكامل لطرف ثالث مملوكة له. مرة تلو الأخرى، تفقد البورصات أموال المستخدمين، وغالبًا ما تتركها بلا ملاذ".

"على المدى الطويل، إذا استمر باي بال في العمل دون استشارة المجتمع والسماح لمستخدميه بالتحكم في مفاتيحهم الخاصة، فلن يقدم أي قيمة للمجال. الخطر الأكبر هو أن النفوذ الذي يحملونه في المدفوعات الإلكترونية التقليدية سيتم تفسيره على أنه خبرة في العملات المشفرة. وهذا من شأنه أن يهدد نصيحة الخبراء التي صاغها مجتمعنا بعناية، والتي يمكن أن تغرقها الجماهير المضللة التي يجلبها باي بال إلى المجال".

كما يدافع العديد من اللاعبين في صناعة العملات المشفرة عن الاحتفاظ بأصول في البورصات، والتي قد تتعرض أحيانًا لعمليات الاختراق والأخطاء والفساد العام. حتى كوين بيز، أحد أكثر بورصات العملات المشفرة شهرة في الولايات المتحدة، أحدثت موجات من الانهيار عندما يتحول يتقلب التداول. في ظل الوضع الحالي، لم تسمح أوكي إكس، ومقرها مالطا، للمستخدمين بسحب الأموال منذ الأسبوع الماضي.

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وقد صرح بيتر سميث، الرئيس التنفيذي لشركة بلوكتشين.كوم، إن قرار باي بال "مركزي للغاية وغير مرن":

"لقد رأينا هذا مع روبن هود، ونراه مرة أخرى اليوم. العملات المشفرة تعني الحرية المالية. فهي أموال حديثة يمكن لأي شخص التحكم فيها حقًا. وفي حين أننا متحمسون لرؤية وصول جمهور جديد، فإن النهج غير الحفظي يحد من فرصة الاحتفاظ بالعملات المشفرة أو التعامل بحرية ".

لقد تطور التحرك نحو التبني السائد للعملات المشفرة بشكل كبير في عام ٢٠٢٠، حيث اشترت المؤسسات المالية مثل مايكروستراتيجي أكثر من ٤١٥ مليون بيتكوين، وتوسيع غرايسكيل بشكل كبير في الأصول الخاضعة للإدارة في صناديق العملات المشفرة الخاصة بها. جاء قرار باي بال بحفظ بيتكوين وربما تقديم عملة مشفرة خاصة به قبل أن يكسر الأصل الرقمي الرائد حاجز السعر البالغ ١٣٠٠٠ دولار لأول مرة منذ يونيو ٢٠١٩، وارتفع سهم باي بال بنسبة ٥٪.

يرى بعض اللاعبين أن باي بال يسمح لمستخدميه بإجراء مدفوعات بالعملات المشفرة على أنها غير ذات أهمية في طريق زيادة الاعتماد. حيث قال سايمون تيلور، أحد مؤسسي شركة استشارات التكنولوجيا المالية ١١:إف إس إن "السؤال هو، هل سيرغب شخص ما في استخدام [بيتكوين على باي بال] للمعاملات التجارية، وهو أمر غير معروف إلى حد كبير".

وافق ديفيد بيرش، مدير استشارات المعاملات الإلكترونية، كونسولت هايبريون، على ذلك، قائلًا إنه لا يعتقد أن خطوة باي بال ستحدث "فرقًا كبيرًا لبيتكوين".