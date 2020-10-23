بلوكستاك بي بي سي يغير اسمها إلى "هيرو"

تام شمس - الجمعة 23 أكتوبر 2020 02:50 صباحاً - أعلنت شركة بلوكستاك بي بي سي المتخصصة في برمجيات بلوكتشين أنها ستغير اسمها إلى "هيرو سيستمز بي بي سي".

حيث قال منيب علي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بلوكستاك، لكوينتيليغراف إن الفريق يخطط للتركيز على مجموعة أضيق من الأولويات بمجرد إطلاق شبكة ستاكس ٢.٠ الرئيسية - وهو شيء يعتقدون أن لديه القدرة على إطلاق "قدر هائل من القيمة والإمكانية":

"سنقوم بتضييق نطاق تركيزنا على بناء أدوات للمطورين الذين يقومون بإنشاء تطبيقات وعقود ذكية على بيتكوين. يتم تمكين ذلك من خلال حقيقة أن النظام البيئي حول ستاكس قد نضج (...) ومع تولي المنظمات الأخرى رعاية الوظائف الرئيسية، لن تحتاج بي بي سي بعد الآن إلى قضاء معظم وقتها في نمو النظام البيئي أو طبقة البنية التحتية العامة (بلوكتشين)."

في مقابلة سابقة، قال "علي" إن أفضل طريقة لتحقيق إنترنت مملوك للمستخدم "هو ربط التطبيقات والعقود الذكية بشبكة بيتكوين بطريقة تستخدم بيتكوين كعملة احتياطية وشبكة بلوكتشين القوية كآلية أمان."

في يونيو، أطلق ألغوراند و بلوكستاك مشروعًا مشتركًا مفتوح المصدر لدعم تطوير لغة عقد ذكية أطلق عليها اسم "كلاريتي". وقد ادعت كلتا الشركتين أن لغات العقود الذكية الحالية ليست آمنة ولا يمكن التنبؤ بها بما يكفي لتلبية الاحتياجات المتزايدة للصناعة الناشئة.