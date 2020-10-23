لأول مرة منذ ٢٠١٨، أرصدة بيتكوين في البورصات تنخفض إلى أقل من ٢,٥ مليون

تام شمس - الجمعة 23 أكتوبر 2020 12:51 صباحاً - في ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٠، انخفض مبلغ بيتكوين (BTC) الذي يتم الاحتفاظ به في البورصات الرئيسية إلى أقل من ٢.٥ مليون بيتكوين لأول مرة منذ عامين.

المصدر: غلاسنود

وقد صرح أنطوني ترينشيف، المؤسس المشارك لشركة نيكسو، لكوينتيليغراف بأن هذا الاتجاه مدفوع من قبل العالم الذي أدرك أخيرًا أن بيتكوين فقط هي التي تقدم سياسة نقدية سليمة:

"[الناس] يدركون ببطء ما عرفه البعض منا منذ فترة - بيتكوين هي السياسة النقدية السليمة الوحيدة في الوقت الحالي ولا يمكنك تحمل الابتعاد عن أفضل الأصول أداءً خلال العقد."

وأشار أيضًا إلى أن المجتمع يلجأ أكثر إلى حلول الحفظ الذاتية، بما في ذلك منصات مثل نيكسو، حيث يمكنهم "الاقتراض بكفاءة ضريبية مقابل أصولهم بدلًا من بيعها". كان كوينتيليغراف قد أشار أمس إلى أن المعروض من بيتكوين منتشر حاليًا أكثر من أي وقت مضى.

حيث أخبر أليكس ماشينسكي، المؤسس المشارك لمنصة سيلسيوس لإقراض العملات المشفرة، كوينتيليغراف أن الهجرة ستستمر على الأرجح ما لم تبدأ البورصات في تقديم شروط أفضل لعملائها:

"طالما أن البورصات ترفض منح عملائها المزيد، فسوف يتركونها ويأتون إلى سيلسيوس. لقد تجاوزنا للتو ٢,٧ مليار دولار من الودائع منذ إطلاقها قبل عامين. ولن ننمو بهذه السرعة ما لم نفعل لعملائنا أكثر من البورصات."

المصدر: غلاسنود

من الرسم البياني أعلاه، يمكننا أن نرى أن هذا التأرجح لم يؤثر على جميع البورصات بالتساوي. في حين تم تدمير الأرصدة في بيتميكس وبيتفينكس، حيث انخفضت بأكثر من النصف، استمرت باينانس في تجميع أموال إضافية. كذلك ظلت خزائن كوين بيز في الغالب دون تغيير.

المصدر: بيانات الأصول الرقمية.

قد يكون نمو التمويل اللامركزي قد ساهم أيضًا في هذا الاتجاه. حيث إن مبلغ بيتكوين المقفل على إيثريوم من خلال wBTC وrenBTC يتجاوز حاليًا ١٣٠٠٠٠. وقبل بضعة أشهر فقط، كانت هذه الأرقام ضئيلة. والسبب المحتمل الآخر هو التبني المؤسسي. فبغض النظر عن النمو المستمر لصندوق بيتكوين ترست فند من غرايسكيل، بدأت الشركات المتداولة علنًا مثل مايكروستراتيجي وسكوير في إضافة أصول عملات مشفرة إلى خزائنها.

وأكبر الخاسرين: البورصات التي قادت الاتجاه. المصدر: كوينتيليغراف، غلاسنود.

يبدو أن هناك إما اتجاه عام نحو قيام المستخدمين بسحب بيتكوين من البورصات التي تقدم خدمات الحفظ، أو ربما تفقد بعض البورصات الرئيسية ثقة عملائها. وقد يكون هذا الأخير نتيجة معقولة، حيث إن ثلاث منصات فقط (بيتميكس وهوبي وبيتفينكس) كانت مسؤولة عن الجزء الأكبر من الاتجاه - انخفضت أرصدتها بمقدار ٣٩٠٠٠٠ بيتكوين، مما يجعلها مسؤولة عن ما يقرب من ٨٠٪ من إجمالي الانخفاض.