ما يقرب من نصف مليار USDT تصدر خلال آخر ٣٦ ساعة مع ارتفاع بيتكوين

تام شمس - الخميس 22 أكتوبر 2020 09:55 صباحاً - قامت تيثر (USDT) بإصدار ما يقرب من نصف مليار من توكنات USDT الجديدة ووزعت أكثر من ١٨٥ مليون توكن على البورصات والعناوين الأخرى خلال آخر ٣٦ ساعة.

وكما هو مبين بواسطة أداة تعقب بلوكتشين ويل أليرت، تم القيام بعمليتين بقيمة ١٥٠ مليون و٣٠٠ مليون من توكنات USDT في ٢٠ أكتوبر و٢١ أكتوبر على التوالي.

تمت طباعة أول ١٥٠ مليونًا قبل ساعات فقط من إعلان باي بال وارتفاع سعر بيتكوين (BTC) الذي أعقب ذلك.

وعلى الرغم من أن البعض أثار المزاعم المعتادة بالتلاعب بالسوق ردًا على تغريدات ويل أليرت، فقد أقر رئيس التكنولوجيا في تيثر "باولو أردوينو" بأنه "تجديد مخزون" غير مُصدر على شبكة ترون (TRX):

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منذ إصدار العملات بقيمة ١٥٠ مليون دولار أمريكي يوم أمس، تم إرسال ١٥ معاملة بلغ مجموعها ١٨٥,٩ مليون دولار أمريكي إلى البورصات بما في ذلك بيتفينكس و هوبي، بالإضافة إلى العديد من "العناوين غير المعروفة".

ما يقرب من ٧٠٪ (١٢٦,٩ مليون دولار أمريكي) من التوكنات التي تم إرسالها من الخزانة انتهى بها الأمر إلى باينانس.

تمتلك محفظة تيثر تريجري الآن ما يزيد قليلًا عن ٢٨٠ مليون دولار أمريكي. حدثت آخر المعاملات بعد ساعة واحدة من إصدار دفعة ٣٠٠ مليون دولار أمريكي.

تم ربط إصدار تيثر بارتفاع أسعار بيتكوين بشكل متكرر، على الرغم من وجود نقاش دائم حول "الدجاجة والبيضة" وإذا ما كان الإصدار يقود الارتفاع أم أنه استجابة للطلب.