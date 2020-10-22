العملة الرقمية للبنك المركزي يمكن أن "تهدد" بيتكوين حسبما يقول سي زي

تام شمس - الخميس 22 أكتوبر 2020 09:55 صباحاً - يعتقد تشانغ بينغ زاو، الرئيس التنفيذي لباينانس، أن العملة الرقمية للبنك المركزي المصممة بشكل جيد بما فيه الكفاية يمكن أن تصبح تهديدًا لبيتكوين.

ففي مقابلة بالفيديو مع جيف روبرتس، الكاتب الكبير في مجلة فورتشن، سُئل عن كيفية تأثير مبادرة اليوان الرقمي لبنك الصين الشعبي على صناعة العملات المشفرة.

ورد زاو بأن أي عملة بلوكتشين أو عملة رقمية ستكون مفيدة للصناعة بشكل عام لأنها تضفي الشرعية على الأصول الرقمية وتنشر الوعي. وأضاف أنه بينما يوجد حاليًا سباق بين الدول الكبرى لإطلاق واحدة، فمن المرجح أن تكون معظم عملات البنوك المركزية الرقمية أكثر تقييدًا في البداية ولكنها ستتطور بمرور الوقت.

وعندما سُئل مباشرة عن التهديد الذي تتعرض له عملة بيتكوين، أجابت سي زي بأن عددًا قليلًا جدًا من العملات الرقمية سيكون لها نفس الحرية التي تتمتع بها بيتكوين وستكون مركزية للغاية وخاضعة للسيطرة. ومع ذلك، حذر أنه على المدى الطويل:

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"إذا كانت هناك حكومة تدفع عملة مشفرة أخرى أكثر انفتاحًا، وأكثر حرية، ولها قيود أقل من بيتكوين، وأسرع وأرخص في الاستخدام، فإن ذلك من شأنه أن يهدد بيتكوين. لكن هذا جيد للصناعة، إنه مجرد شيء أفضل من بيتكوين، وسيحل محله".

وأضاف أنه لن يكون أمرًا سيئًا لأنه سيكون شبيهًا بلغة الويب HTML٥ التي تحل محل HTML٤.

وعندما سئل عما إذا كان لدى باينانس أي نية لإطلاق عملة مستقرة على أساس اليوان لتُكمل العملات المستقرة الحالية في البورصة، صرح سي زي بأنها لن تأتي في أي وقت قريب. وأضاف أن هناك قيودًا كثيرة جدًا على خروج رؤوس الأموال من الصين.